Tragedia en San Martín: un hombre murió tras chocar contra un puente de la Ruta 7

Ocurrió en la avenida Perón, justo debajo del puente de Ruta 7. La víctima fue identificada como Santiago Perez, de 30 años.

Accidente fatal en San Martín.

Un hombre de 30 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo en San Martín tras protagonizar un siniestro vial en solitario. El hecho ocurrió en la zona de la avenida Perón, a la altura del puente de la Ruta 7. La víctima fue identificada como Santiago Perez.

El fallecido conducía un Renault Clio cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la estructura del puente. El episodio fue reportado a las 3 a través de un llamado al 911 que alertaba sobre el accidente y la posible presencia de un conductor gravemente herido.

Tras el aviso, desde el Centro Estratégico de Operaciones se dispuso el envío de personal policial hacia la zona. Cuando los efectivos llegaron constataron que se trataba de un auto gris que había colisionado contra el paredón del puente.

Según las primeras observaciones, el impacto provocó que el conductor saliera despedido del vehículo. Al revisar la escena, los uniformados advirtieron que el hombre se encontraba aparentemente sin signos vitales, tirado sobre la ruta.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional médico a cargo examinó al conductor y confirmó su fallecimiento en el lugar.

