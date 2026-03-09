Operativo policial en San Martín tuvo un saldo de 20 motos retenidas.

Un operativo de control de motocicletas se llevó a cabo durante la tarde y la noche del domingo en las inmediaciones del Museo Las Bóvedas, en el departamento de San Martín . El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Vial y efectivos de la Departamental San Martín de la Policía de Mendoza .

La intervención se desarrolló luego de que vecinos del sector manifestaran reclamos por ruidos molestos y por la circulación de motocicletas a velocidades elevadas en las calles cercanas al museo.

Durante el operativo se controlaron 30 motocicletas . Como resultado de las inspecciones, 20 de esos vehículos fueron retenidos por diferentes irregularidades detectadas por el personal policial.

Entre las infracciones constatadas se registraron motocicletas con escape modificado, fallas en el sistema de iluminación, falta de espejos retrovisores, ausencia de seguro obligatorio y documentación incompleta tanto del vehículo como del conductor.

En el mismo procedimiento también se inspeccionaron dos automóviles y se identificó a un total de 38 personas que se encontraban en la zona al momento del operativo.

Además, dos personas fueron aprehendidas por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad. Ambas quedaron a disposición de la oficina fiscal correspondiente para el avance de las actuaciones judiciales.

Como parte de las tareas de control vial, los efectivos labraron 23 actas por diferentes infracciones y procedieron a la retención de una licencia de conducir.

El despliegue se extendió durante varias horas y formó parte de las acciones de control que se realizan en distintos sectores del departamento con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito y la documentación exigida para circular.