Dos presos intentaron fugarse del hospital Central y uno de ellos murió tras caer al vacío

Los internos intentaron escapar de un pabellón especial ubicado en el tercer piso utilizando sábanas como sogas.

Intentaron fugarse del Hospital Central y uno de ellos tuvo una caída fatal

Alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, se registró un grave accidente en un pabellón especial del Hospital Central, donde dos presos intentaron escapar y uno de ellos terminó muriendo tras caer desde un tercer piso.

Los detenidos, que permanecían internados en el centro asistencial por diversos motivos, rompieron las rejas de su habitación con salida a calle Garibaldi. Para lograr el descenso desde el edificio, los internos fabricaron sogas improvisadas utilizando sábanas atadas entre sí.

A pesar de esto, la soga improvisada no soportó el peso y se cortó mientras uno de los presos intentaba descolgarse por una ventana, lo que provocó su caída al vacío desde un tercer piso.

Producto de las severas lesiones sufridas por el impacto, el hombre fue trasladado en camilla y falleció horas después en el mismo lugar del hecho.