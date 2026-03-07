Tragedia en Neuquén: dos policías murieron en un violento choque frontal sobre la Ruta 22

Este sábado un fatal accidente vial se cobró la vida de dos policías en la provincia de Neuquén . El hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana sobre el kilómetro 1324 de la Ruta Nacional 22 , en el tramo comprendido entre la torre de ingreso a la localidad de Plaza Huincul.

Protestaban frente a un penal por la muerte de un interno y se prendieron fuego por accidente

El accidente consistió en una colisión frontal entre dos camionetas: una Kia Sorento , que circulaba en sentido hacia Zapala, y una Toyota Hilux , ocupada por cuatro jóvenes oriundos de Cutral Co. Como consecuencia del impacto, los dos efectivos policiales que viajaban en la Kia fallecieron de forma inmediata.

Las víctimas fueron identificadas como el Suboficial Mayor (R) Atilio Contreras y el Oficial Ayudante Julián Zuñiega . Un tercer hombre que los acompañaba en el mismo vehículo resultó herido y fue derivado al hospital local.

Por su parte, en la Toyota Hilux viajaban un joven conductor y tres mujeres de aproximadamente 20 años. Las tres jóvenes resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico ; una de las pacientes debió ser trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón en la ciudad de Neuquén debido a la complejidad de sus lesiones.

Investigación y peritajes El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, José Acuña, informó que el personal debió realizar trabajos de corte para retirar los cuerpos de las víctimas, una vez que el fiscal interviniente autorizó las maniobras.

La violencia del choque fue tal que la Kia Sorento quedó lateralizada sobre dos de sus ruedas y ambos rodados terminaron con sus frentes totalmente destruidos.

El fiscal Gastón Liotard quedó a cargo de la investigación para determinar la dinámica exacta del siniestro. Según los primeros datos, el choque ocurrió en una zona señalizada con doble línea amarilla, donde el sobrepaso de vehículos está estrictamente prohibido.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la intervención de peritos en accidentología vial de Neuquén para realizar los estudios correspondientes en el lugar de los hechos. El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante varias horas para facilitar las tareas de rescate y recolección de evidencia.