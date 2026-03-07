7 de marzo de 2026 - 09:45

Manejaba en contramano haciendo "zigzag", chocó de frente a un camión y escapó corriendo

Ocurrió sobre el puente del Río Mendoza durante la madrugada de este sábado. Tras la colisión, el chofer de camioneta Ford Ranger abandonó el vehículo y se dio a la fuga.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un gravísimo incidente vial tuvo lugar a las primeras horas de este sábado. Un conductor, que circulaba de forma temeraria y en sentido contrario por el Acceso Sur, colisionó de frente contra un camión y huyó corriendo del lugar dejando su camioneta abandonada.

Por Redacción Policiales
El hecho se produjo a las 05:32 sobre el carril que se dirige hacia la Ciudad de Mendoza, específicamente sobre el puente del Río Mendoza, en Luján de Cuyo.

Los efectivos policiales llegaron al lugar tras varios llamados al 911. Al arribo toman conocimiento del hecho. Un camión marca Volkswagen, conducido por por un hombre de 46 años, circulaba hacia el norte cuando se encontró de frente con una camioneta Ford Ranger.

Accidente . Luján de Cuyo - Río Mendoza
Imágenes del camión y la camioneta involucradas en el accidente vial.

El camionero indicó que la camioneta se desplazaba en contramano y realizando "zigzag" sobre la ruta. Tras producirse el impacto, el conductor de la Ford Ranger descendió del rodado, salió corriendo y se perdió de vista en la oscuridad, dejando el vehículo en medio de la calzada.

Personal de tránsito le practicó el test de alcoholemia al caminero, el cual arrojó resultado negativo (0.0 g/l). Además, no presentó lesiones de consideración.

Las actuaciones quedaron a cargo del juzgado vial de Lujan.

