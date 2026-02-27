Su auto fue arrastrado por la crecida y tuvieron que ser rescatados en Luján: 84 incidentes por la tormenta

Una pareja fue rescatada durante la madrugada de este viernes en Luján de Cuyo , luego de que su vehículo fuera arrastrado por la crecida de agua producto de las intensas lluvias.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 0.35 sobre Ruta Provincial 86, pasando Ugarteche en dirección a Los Cerrillos.

Un llamado al 911 alertó que la corriente estaba desplazando un automóvil con ocupantes en su interior.

Al arribar, personal policial constató la presencia de una pareja afectada por la situación, identificada como L.M. (29) y O.L. (28). En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos del Cuartel Central, quienes realizaron maniobras de rescate y lograron asistir en primera instancia a la mujer.

El rodado, un Peugeot, fue arrastrado por la corriente, mientras que el hombre consiguió arrojarse hacia el margen este para ponerse a resguardo . Posteriormente, los rescatistas continuaron con las tareas y lograron ponerlo a salvo y trasladarlo nuevamente hacia la ruta.

Ambas personas fueron asistidas por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), constatándose que se encontraban en buen estado de salud.

Intervino la Oficina Fiscal correspondiente para las actuaciones de rigor.

Lo que dejó la tormenta: 84 incidentes

La tormenta del jueves por la noche y viernes por la madrugada dejó 84 intervenciones, según dijo Defensa Civil.

El departamento más afectado por la lluvia y el granizo fue Luján de Cuyo, con 40 casas inundadas, 30 personas evacuadas, seis autos varados y un cable caído.

En tanto, en Tupungato hubo seis familias asistidas y un árbol caído.