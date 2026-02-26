Volcó un camión en Alta Montaña y el chofer quedó atrapado en la cabina: hay tránsito reducido

Ocurrió en el km 1178, en Ruta 7, pasando el túnel 11. Gendarmería nacional solicita precaución a los conductores.

Un camión volcó este jueves en la Ruta 7, en Alta Montaña, y su conductor quedó atrapado en la cabina. El siniestro ocurrió a la altura del km 1178, en la zona de Las Cortaderas, pasando el túnel 11 en sentido hacia Chile.

Como consecuencia del accidente, la carga quedó desparramada sobre la calzada y parte del rodado terminó recostado sobre uno de los laterales de la ruta. Bomberos y servicios de emergencia trabajan en el lugar para asistir al chofer, que permanece atrapado, y para despejar la zona.

Desde las autoridades informaron que el hecho se registró en el km 1.178 de la Ruta 7 y que solo se encuentra habilitada media calzada. El tránsito está permitido con extrema precaución en el tramo comprendido entre Uspallata y Cortaderas.