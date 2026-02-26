Volcó un camión en Alta Montaña y el chofer quedó atrapado en la cabina: hay tránsito reducido

Un camión volcó este jueves en la Ruta 7, en Alta Montaña, y su conductor quedó atrapado en la cabina. El siniestro ocurrió a la altura del km 1178, en la zona de Las Cortaderas, pasando el túnel 11 en sentido hacia Chile.
Ocurrió en el km 1178, en Ruta 7, pasando el túnel 11. Gendarmería nacional solicita precaución a los conductores.
Un camión volcó este jueves en la Ruta 7, en Alta Montaña, y su conductor quedó atrapado en la cabina. El siniestro ocurrió a la altura del km 1178, en la zona de Las Cortaderas, pasando el túnel 11 en sentido hacia Chile.
Como consecuencia del accidente, la carga quedó desparramada sobre la calzada y parte del rodado terminó recostado sobre uno de los laterales de la ruta. Bomberos y servicios de emergencia trabajan en el lugar para asistir al chofer, que permanece atrapado, y para despejar la zona.
Desde las autoridades informaron que el hecho se registró en el km 1.178 de la Ruta 7 y que solo se encuentra habilitada media calzada. El tránsito está permitido con extrema precaución en el tramo comprendido entre Uspallata y Cortaderas.
Se recomienda a los conductores circular con cuidado y respetar las indicaciones del personal que interviene en el operativo.