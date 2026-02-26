Violencia de género en Maipú: rescataron a una mujer con pasaporte canadiense agredida por el novio

Una mendocina que reside en Canadá fue agredida en una vivienda de Maipú por un hombre con el que había iniciado una relación a distancia.

Camila Lattanzio denunció a su exnovio por violencia de género y vive un infierno: "Tengo miedo"

Femicidio de Ivana Molina: el acusado se declaró inocente pero le recordaron su condena por violencia de género

El incidente de violencia de género ocurrió en los primeros minutos del lunes, en una casa del barrio Las Bodegas, de Coquimbito, Maipú, según información policial.

El agresor , identificado como E. J. V. , de 45 años, fue detenido por personal de la Comisaría 10 de Maipú, en tanto que la víctima, identificada como M. W., de 55 años , nacida en Mendoza y con residencia en Toronto, Canadá, fue asistida por personal de Policía Turística que llegó hasta el lugar del hecho.

Personal policial tomó conocimiento del hecho a través de un aviso que alertaba sobre una situación de violencia de género en un domicilio del barrio Las Bodegas.

Los uniformados llegaron al lugar, ingresaron a la vivienda y encontraron a la mujer, con signos de haber sido agredida. Declaró haber sido golpeada y maltratada por el novio.

La víctima fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y posteriormente fue trasladada al hospital Lagomaggiore, donde fue asistida por los médicos de guardia.

Por otra parte, el presunto agresor se encontraba encerrado en una de las dependencias, pero luego fue sacado del lugar y llevado en calidad de detenido a la Comisaría 10, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, a la espera de ser imputado por lesiones en contexto de violencia de género.