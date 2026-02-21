Camila Lattanzio denunció a su exnovio por violencia de género y vive un infierno: "Tengo miedo"

En las últimas horas, Camila Lattanzio sorprendió a sus seguidores al contar el mal momento personal que atraviesa luego de denunciar ante la Justicia a su expareja, Juan Pablo Scalese, por violencia de género. La ex Gran Hermano pidió ayuda en su cuenta de Instagram.

"Hace unos meses viví violencia física y psicológica de mi última pareja. Procedí a hacerle 2 denuncias y siempre me mantuve al margen porque no quería llegar a hacerlo público ", expresó la influencer sobre su vínculo con el asesor del bloque libertario en la Legislatura Porteña.

En ese sentido, la joven aseguró que la cercanía de Scalese con el círculo de Karina Milei en La Libertad Avanza estaría influenciando el proceso legal. Y añadió: "Esperé la audiencia 3 meses y me vengo a enterar que porque trabaja en la política me las dio de baja. Tengo pruebas, videos, audios, todo”.

“No quiero hacer un quilombo por esto, pero ya no sé qué hacer. Traté de manejarlo con la Justicia y tampoco me pudo ayudar", manifestó Lattanzio. A su vez, añadió: “Hasta el día de hoy sigo recibiendo amenazas , me llaman todos los días, su abogado me habla por privado y me da de baja de lugares en los cuales yo voy a trabajar ¿qué debería hacer?”.

Scalese y Lattanzio oficializaron su romance en septiembre del año pasado luego de conocerse en una fiesta donde ella trabajó como DJ. No obstante, según cuenta, el vínculo finalizó unos meses después, a finales del 2025.

Cami Lattanzio sigue recibiendo amenazas y es acosada por su ex

Camila Lattanzio volvió a usar sus redes sociales para hacer un fuerte descargo contra su expareja. Después de haber denunciado que recibe amenazas, la influencer compartió un nuevo video en el que advirtió que podrían comenzar a circular fotos falsas de ella.

“Después de la historia que subí ayer sobre mi expareja, sé lo que puede llegar a suceder“, expresó y aseguró que después de su denuncia intentarían “hacerle la vida imposible”.

En su descargo, explicó que decidió hacerlo público cuando la situación empezó a afectar su trabajo. “No me importa que hablen mal de mí, pero cuando ya se meten con el laburo de uno y excede lo que yo puedo hacer, sentí que lo correcto era contar mi situación”, comentó.

“Tengo todo lo que pasó, lo tengo, por suerte, guardado con candado, por más de que intentaron borrármelo varias veces, pero bueno, hago este video porque yo en algún momento ya voy a salir a hablar”, aclaró.

En ese sentido, reveló qué es lo que más le preocupa: “No les voy a mentir que tengo un poco de miedo porque, bueno, alguien cuando es tan manipulador y al estar en el poder, y se creyó inmune y me subestimó un montón, te puede llegar a hacer creer un par de cosas”.