Lowrdez de Bandana rompió el silencio sobre la violencia de género que sufrió: "Te vas enfermando"

Además, habló de su vínculo con Lissa Vera compañera de la banda popstar y quien realizó la denuncia a la Policía sobre los abusos que sufría la cantante.

Lowrdez Fernández, integrante de “Bandana”, habló públicamente sobre la relación de violencia de género que atravesó y que marcó un quiebre en su vida personal. La cantante decidió compartir su experiencia y habló de su vínculo con su amiga y compañera Lissa Vera.

En una entrevista con Ángel de Brito, la cantante relató que el episodio que derivó en una causa judicial involucró a su expareja, Leandro García Gómez. Si bien aclaró que no puede brindar detalles específicos por una medida cautelar vigente, explicó: “Estaba con fiebre, me levanté y vi todo el caos”.

Lowrdez habló sobre el círculo de violencia: “Te vas dando cuenta con el tiempo, es un proceso muy complejo”. Con el paso de los meses, logró reinterpretar las actitudes de su entorno, especialmente las de su familia y amistades, que intervinieron aun cuando ella no lograba entenderlo del todo. “Hoy sé que lo hicieron por amor”, reflexionó.

Embed LOWRDEZ FERNÁNDEZ HABLÓ EN LAM SOBRE EL MOMENTO MÁS DURO QUE VIVIÓ



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/1gLQCbXo3e — América TV (@AmericaTV) January 20, 2026 El acompañamiento de Lissa Vera Durante ese período crítico, el acompañamiento de su madre, Mabel López Arias, y de su amiga y ex compañera de Bandana, Lissa Vera, fue fundamental. Incluso, luego de que esta denunciara a Gómez en la Policía Lowrdez estuvo varios meses enojada con ella y aunque explicó que no lo abordó de la forma en que ella haría, explicó que es una situación difícil para quien ve la violencia. También destacó el apoyo de muchas otras personas que conformaron una red de contención clave para atravesar el momento más oscuro.

La cantante también amplió su testimonio hacia una mirada colectiva y remarcó que la violencia de género no es un hecho aislado. “A mucha gente le está pasando, no solo en relaciones de pareja, sino con la violencia que existe en el mundo”, expresó.