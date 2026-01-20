Lowrdez de Bandana rompió el silencio sobre la violencia de género que sufrió: "Te vas enfermando"

LowrdezFernández, integrante de “Bandana”, habló públicamente sobre la relación de violencia de género que atravesó y que marcó un quiebre en su vida personal. La cantante decidió compartir su experiencia y habló de su vínculo con su amiga y compañera Lissa Vera.
Lowrdez habló sobre el círculo de violencia: “Te vas dando cuenta con el tiempo, es un proceso muy complejo”. Con el paso de los meses, logró reinterpretar las actitudes de su entorno, especialmente las de su familia y amistades, que intervinieron aun cuando ella no lograba entenderlo del todo. “Hoy sé que lo hicieron por amor”, reflexionó.
LOWRDEZ FERNÁNDEZ HABLÓ EN LAM SOBRE EL MOMENTO MÁS DURO QUE VIVIÓ
Durante ese período crítico, el acompañamiento de su madre, Mabel López Arias, y de su amiga y ex compañera de Bandana, Lissa Vera, fue fundamental. Incluso, luego de que esta denunciara a Gómez en la Policía Lowrdez estuvo varios meses enojada con ella y aunque explicó que no lo abordó de la forma en que ella haría, explicó que es una situación difícil para quien ve la violencia. También destacó el apoyo de muchas otras personas que conformaron una red de contención clave para atravesar el momento más oscuro.
La cantante también amplió su testimonio hacia una mirada colectiva y remarcó que la violencia de género no es un hecho aislado. “A mucha gente le está pasando, no solo en relaciones de pareja, sino con la violencia que existe en el mundo”, expresó.
"La prefiero enojada que muerta"
Uno de los momentos más duros que compartió fue la frase que, según contó, sintetizó el temor de su familia: “La prefiero enojada a muerta”. Lowrdez describió cómo la violencia se infiltra de manera gradual en la vida cotidiana. “No te das cuenta porque estás enfermo, yo me enfermé”, confesó.
Según explicó, el aislamiento se va cerrando lentamente: se debilitan los lazos, se abandona el trabajo y aparece la dependencia económica. Aun cuando detectaba señales de alerta, el enamoramiento y la culpa la llevaban a justificar y ocultar situaciones. “No me sentía víctima, me sentía parte”, reconoció.