¿Bandana en la Vendimia 2026? La aclaración oficial tras los dichos de Lwordez en LAM

Una frase de Lwordez en el programa de Ángel de Brito abrió la posibilidad de una presentación de Bandana en la Vendimia 2026.

Una frase de Lwordez, integrante de Bandana, generó repercusión este lunes en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV. Mientras hablaba del regreso del grupo en el Gran Rex, la cantante deslizó la posibilidad de una presentación en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, especialmente por la coincidencia con el domingo 8 de marzo, día de la repetición del Acto Central.

En la conversación con De Brito, Lwordez confirmó la agenda inmediata: “Sí, ensayamos ahora en febrero, empezamos con los ensayos para el 6 y 7 de marzo que hacemos los primeros Gran Rex, si Dios quiere”.

¿Bandana en la Vendimia 2026 La aclaración oficial tras los dichos de Lourdes en LAM (1) Al ser consultada por la venta de entradas, agregó: “Muy bien, agotamos el 6”. Luego llegó la frase que encendió las versiones: “Y estamos viendo porque el 8 me parece que estamos en la Vendimia pero todavía...”, alcanzó a decir antes de que la charla fuera interrumpida.

En el estudio, Ángel de Brito sumó: “No, si el 8 están en Vendimia parece”.

Tras ese tramo, Lwordez siguió hablando del reencuentro del grupo y de la formación confirmada para los shows: “La verdad que muy contentas”, dijo, y precisó: “Estamos Lissa, Virginia, Valeria, Lourdes: las 4, y hay alguna sorpresa”.