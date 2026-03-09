Luciano Castro rompió el silencio tras su internación: "Estuve muy deprimido"

Luego de semanas de hermetismo, Luciano Castro reapareció públicamente tras recibir un "alta transitoria" de la Clínica de Rehabilitación Cetraq, donde permaneció internado para priorizar su salud emocional. El actor, visiblemente conmovido, enfrentó los micrófonos y reconoció haber atravesado un pozo depresivo profundo tras la viralización de audios comprometedores y su posterior separación de Griselda Siciliani.
"Estuve muy deprimido y por suerte pedí ayuda y me ayudaron", confesó Castro al ser abordado por la prensa a la salida de una jornada de grabación.
Según trascendió, su cuadro se vio agravado por la repercusión de los mensajes enviados a una mujer española mientras aún estaba en pareja, situación que él mismo calificó en su momento como "patética" y "vergonzosa".
Durante la entrevista, el protagonista de innumerables éxitos televisivos remarcó que este proceso es "largo y angustiante", pero que su principal motor son sus tres hijos: Mateo, Esperanza y Fausto. "Estoy sanando para mí y para la gente que más amo que son mis hijos", sentenció con firmeza antes de retirarse.
Un regreso bajo cuidado extremo
A pesar de haber dejado la internación, el tratamiento de Castro continúa de forma ambulatoria, siguiendo de cerca su evolución mientras retoma sus compromisos profesionales. El actor ya se encuentra grabando la segunda temporada de la serie de Netflix El tiempo puede esperar, una producción de Underground (Sebastián Ortega y Pablo Culell) que protagoniza junto a Carla Peterson.
Desde la productora han decidido mantener un estricto hermetismo sobre las locaciones de filmación para resguardar la intimidad del actor y evitar el asedio mediático en este delicado momento de recomposición personal y laboral. Por el momento, Castro ha optado por un perfil bajo, limitando sus declaraciones y enfocándose plenamente en su recuperación.