Valeria López rompió el silencio y aclaró vínculo con Luciano Castro: "Vino a casa"

La empresaria Valeria López habló públicamente por primera vez para desmentir los rumores que la vinculaban con el actor Luciano Castro , en medio del conflicto que derivó en su separación de Griselda Siciliani y su posterior internación voluntaria en una clínica de rehabilitación.

El verdadero motivo de la internación de Luciano Castro: "Está en las últimas..."

Desde su local comercial en Palermo, la mujer aseguró que su relación con el actor fue estrictamente profesional y negó la existencia de mensajes íntimos o encuentros personales fuera del ámbito laboral.

Luciano Castro habló sobre la viralización del audio y el sentimiento de vergüenza que tiene tras lo sucedido.

Durante su participación en el programa televisivo A la tarde, emitido por América TV, López rechazó de forma categórica cualquier relación sentimental con el actor. Explicó que Castro la visitó en dos ocasiones únicamente por cuestiones laborales vinculadas a la promoción de su marca.

“ No hay chats, no pasó nada ”, afirmó. También detalló que el actor asistió a su domicilio para realizar una filmación relacionada con su emprendimiento. “ Vino a casa, de verdad vino a filmar . Tuvimos una linda charla, pidió mi teléfono y eso fue todo”, sostuvo.

Ante las consultas reiteradas sobre supuestos intercambios de mensajes privados, insistió en que nunca existieron conversaciones personales ni material comprometedor. “ Si esos chats existen, ya tendrían que haber aparecido ”, señaló. Además, negó cualquier tipo de sexting o envío de imágenes íntimas y remarcó: “No me hicieron ninguna propuesta, no mandé fotos ni recibí nada ”.

Un vínculo estrictamente comercial

La empresaria describió que el único contacto con Castro se originó en el envío de prendas de su marca como obsequio. “Él pidió mi teléfono para agradecerme porque nosotros le enviamos un regalito de la ropa que hacemos”, explicó.

La historia de Luciano Castro

Luciano Castro Se conoció la verdad sobre la internación de Luciano Castro. web

López aseguró que su aparición mediática respondió únicamente a la repercusión pública del caso y no a una búsqueda de exposición personal. Destacó el comportamiento del actor durante el contacto profesional: “Él es una persona muy seductora, pero la verdad que conmigo se comportó muy bien, muy respetuoso, muy amable con su mensaje. No puedo decir nada, solamente me encantaría que él esté bien hoy por hoy”.

También remarcó que no pertenece al ámbito del espectáculo y que siempre mantuvo un perfil bajo. “No soy de los medios, nunca salí, no mando fotos y me cuesta mucho estar acá hablando”, expresó.

El impacto del escándalo y la exposición pública

La entrevista coincidió con el lanzamiento de la nueva colección de su marca, situación que, según explicó, ocurrió en simultáneo con la difusión del conflicto mediático. Consultada sobre la posibilidad de contratar al actor como modelo en el futuro, respondió sin dudar: “Sí, lo contrataría. Lo mismo a Siciliani. Quiero que se arreglen, realmente. Me encantaría que así sea”.