14 de febrero de 2026 - 09:38

El verdadero motivo de la internación de Luciano Castro: "Está en las últimas..."

Fernanda Iglesias fue durísima con el actor y expuso en redes los motivos reales de su delicada situación.

Se conoció la verdad sobre la internación de Luciano Castro.

Se conoció la verdad sobre la internación de Luciano Castro.

Los Andes
Por Agustín Zamora

A pocos minutos de que en LAM contaran que Luciano Castro se internó por voluntad propia, golpeado tras su separación de Griselda Siciliani, Fernanda Iglesias se despachó con todo contra el actor en Instagram. “No me da pena Luciano Castro, me dan pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda”, escribió la panelista de Puro Show en sus redes.

Luego agregó, deslizando el presunto motivo por el que Castro habría acudido a una fundación para sanar: “Bueno, me voy a dormir, pero antes les digo: Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué”.

Fernanda Iglesias dio fuertes detalles sobre la internación de Luciano Castro

Con información exclusiva, Iglesias amplió sobre el delicado tema en el programa de eltrece. “Hace algunos días que teníamos esta información. Yo hablé con una persona muy cercana a él. Le pregunté para chequear y no sabía nada. Y cuando le dije: ‘¿Te sorprende que te pregunte esto?’, me dijo: ‘No’”, comenzó relatando Fernanda.

Y fue aún más contundente: “Luciano se autointernó. Esto pasa cuando uno está muy desesperado, cuando está en las últimas”.

Además, aseguró: “Todo empezó con la separación de Griselda Siciliani, pero es un problema que viene arrastrando. Él tiene una adicción que le estaba trayendo problemas”.

“Yo me hago cargo de lo que digo y me hago cargo de lo que estoy hablando. Sé dónde está internado y sé que en el lugar donde está internado tratan muy bien su problema”, agregó la integrante de Puro Show.

Seria, Iglesias continuó: “Lo cuento porque, si no, encubrimos un problema. Al tipo le pasó esto por consumir esto. No salís ileso si consumís”.

“Luciano que tendría adicción a la marihuana. Sara Borrell, la danesa con la que intentó tener algo, contó que él le había ofrecido fumar marihuana”, dijo con contundencia la panelista.

Y fue todavía más directa: “Lo digo con todas las letras… No está bueno fumar marihuana todos los días porque te trae una tristeza muy grande, como le está pasando a Luciano Castro”.

Finalmente, detalló: “Él está internado en Flores, es un centro de rehabilitación que trabaja muy bien con la gente que es adicta a la marihuana”.

