Desesperado, Luciano Castro habría colocado un pasacalles para recuperar a Griselda: la reacción de su exmujer

Luego de la confirmación de la ruptura, el actor habría colocado un pasacalles frente a su domicilio de Griselda Siciliani con el objetivo de mostrarse arrepentido y pedir perdón.

Sabrina Rojas opinó sobre el polémico pasacalles que habría colocado Luciano Castro.

Luciano Castro vuelve a ser foco de un escándalo mediático. Luego de la viralización de unos polémicos audios donde el actor intentaba conquistar a una joven danesa imitando el acento español, su relación con Griselda Siciliani habría llegado a su fin. Diversos medios ya confirman la separación, una decisión que habría sido tomada por la protagonista de Envidiosa.

A raíz de esto, hace un par de días comenzó a circular en redes una imagen de un llamativo pasacalles instalado frente al domicilio de la actriz. El gesto fue interpretado como un desesperado intento del actor por reconciliarse con su expareja.

El periodista Pepe Ochoa, integrante de LAM, fue el encargado de confirmar el hallazgo a través de las redes del programa: “Bueno gente, tengo un dato hermoso, lo estoy yendo a comprobar por eso estoy en el auto. Me comentaron que Luciano Castro está desesperado para reconquistar a Griselda Siciliani y que le mandó a poner en la puerta de la casa un pasacalles. Estoy yendo a chequear”.

pasacalles

El periodista luego procede a mostrar el cartel, el cual dice: “Te amo Griselda. Hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano”. Por el momento, ninguno de los protagonistas del escándalo salió a aclarar la situación.

“Quiero creer que no es real”, escribió en una historia de Instagram, junto a un meme.

sabrina Rojas

En otra de sus publicaciones agregó: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad, pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme”, comentó junto a un video. Y agregó: “Todo puede ser”.

posteo sabrina

A modo de cierre, comentó: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.

