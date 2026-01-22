22 de enero de 2026 - 11:05

La examante de Luciano Castro se quedó sin trabajo por las polémicas con el actor

La danesa, que vive en Madrid, perdió su trabajo luego de que se hiciera público su vínculo con el actor argentino.

La danesa Sarah Borrell, examante de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo en Madrid.

La danesa Sarah Borrell, examante de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo en Madrid.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Netflix presenta una nueva película de animé, que sigue los pasos de Las Guerreras K-Pop.

Netflix suma una nueva película de animé, sucesora de "Las guerreras K-Pop"

Por Redacción Espectáculos
Celeste Manzur, la joven víctima de robo en Mar del Plata. 

Modelo mendocina vivió una aterradora experiencia en Mar del Plata: "Mientras nos robaban, se tomaron un fernet"

Por Redacción Policiales

La noticia la confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, citando información enviada desde España por el periodista Roberto Antolín. Según detallaron, Sarah Borrell trabajaba como camarera en el bar Brunch and Cake, el mismo lugar donde habría conocido a Castro durante su estadía en la capital española.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mitre Live (@mitrelive)

“Despidieron a Sarah Borrell, la ex amante danesa de Luciano Castro, de su trabajo después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, y los audios que salieron a la luz”, sostuvo Etchegoyen. El conductor remarcó que la decisión del bar llegó tras la repercusión mediática del caso.

El detrás de escena que confirmó el romance de Luciano Castro con Sara Borrell

Roberto Antolín, periodista español, se acercó al bar para corroborar la información y relató desde el lugar: “Acá estoy en el lugar donde Luciano Castro conoció a Sarah, esta mujer danesa que reside en Madrid. Ahora vamos a entrar al bar a ver cómo es y a ver si indagamos más”.

El español incluso mostró la mesa donde, según sus datos, Castro y Borrell compartieron un momento clave. “Esta es la mesa donde se sentó nuestro amigo. El tiburón Luciano Castro”, bromeó el periodista.

Luciano Castro
La danesa Sarah Borrell, examante de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo en Madrid.

La danesa Sarah Borrell, examante de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo en Madrid.

El impacto en la vida de Sarah Borrell

La desvinculación de Sarah Borrell se dio en medio de versiones cruzadas sobre la situación sentimental entre los actores. Mientras él aseguró que “perdió al gran amor de su vida”, ella negó una separación, lo que sumó más confusión al escándalo.

La decisión del bar de despedir a Sarah dejó en claro el fuerte impacto que tuvo la exposición mediática del caso en la vida personal y laboral de la joven danesa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

se afianza el uso de la inteligencia artificial en el trabajo

Se afianza el uso de la inteligencia artificial en el trabajo

Por Redacción Economía
ideal par el trabajo: el ejercicio de 3 minutos que ayuda a contrarrestar los efectos de pasar horas sentado

Ideal par el trabajo: El ejercicio de 3 minutos que ayuda a contrarrestar los efectos de pasar horas sentado

Por Redacción
Gestos mínimos y palabras habituales delatan inseguridad durante entrevistas laborales, según especialistas.

Estos gestos y palabras son los que revelan inseguridad y siempre se fijan en las entrevistas de trabajo

Por Ignacio Alvarado
que pasara con el empleo, los salarios y los modos de trabajar en 2026

Qué pasará con el empleo, los salarios y los modos de trabajar en 2026

Por Diana Chiani