La examante de Luciano Castro se quedó sin trabajo por las polémicas con el actor

La danesa, que vive en Madrid, perdió su trabajo luego de que se hiciera público su vínculo con el actor argentino.

La danesa Sarah Borrell, examante de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo en Madrid.

El escándalo que involucra a Luciano Castro, Griselda Siciliani y la danesa Sarah Borrell sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La europea, señalada como la amante del actor, fue despedida de su trabajo en Madrid luego de que se hiciera pública la relación.

La noticia la confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, citando información enviada desde España por el periodista Roberto Antolín. Según detallaron, Sarah Borrell trabajaba como camarera en el bar Brunch and Cake, el mismo lugar donde habría conocido a Castro durante su estadía en la capital española.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mitre Live (@mitrelive) “Despidieron a Sarah Borrell, la ex amante danesa de Luciano Castro, de su trabajo después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, y los audios que salieron a la luz”, sostuvo Etchegoyen. El conductor remarcó que la decisión del bar llegó tras la repercusión mediática del caso.

El detrás de escena que confirmó el romance de Luciano Castro con Sara Borrell Roberto Antolín, periodista español, se acercó al bar para corroborar la información y relató desde el lugar: “Acá estoy en el lugar donde Luciano Castro conoció a Sarah, esta mujer danesa que reside en Madrid. Ahora vamos a entrar al bar a ver cómo es y a ver si indagamos más”.

El español incluso mostró la mesa donde, según sus datos, Castro y Borrell compartieron un momento clave. “Esta es la mesa donde se sentó nuestro amigo. El tiburón Luciano Castro”, bromeó el periodista.