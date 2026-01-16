16 de enero de 2026 - 21:34

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación, en medio de rumores de "amantes" y memes

Medios de la farándula aseguraron que ella tomó la decisión tras nuevas versiones de infidelidad. Ella está en Buenos Aires y él en Mar del Plata con sus hijos.

En medio de rumores de “amantes” y un meme viral, Siciliani y Castro confirmaron la separación y se tomaron distancia.

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

Tras las recientes declaraciones de “amantes” y un meme viral que llegó hasta los actores de Hollywood, Luciano Castro y Griselda Siciliani tomaron la decisión de separarse.

¿Otra amante?: un nuevo escándalo sacude la vida de Luciano Castro en medio de la filtración de sus audios

¿Otra amante?: un nuevo escándalo sacude la vida de Luciano Castro en medio de la filtración de sus audios

Por Redacción Espectáculos
Matt Damon y Ben Affleck promocionan su nueva película de Hollywood “El botín” . En medio de entrevistas recrean el audio de Luciano Castro. 

El audio de Luciano Castro llegó a Hollywood: Matt Damon y Ben Affleck imitaron el meme del momento

Por Redacción Espectáculos

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja está atravesando una fuerte crisis en su relación, producto de las polémicas declaraciones de mujeres que confesaron haber sido abordadas por el actor, mientras este se encontraba viviendo un romance con Siciliani.

Según detalló el periodista Alejandro Castelo en A la tarde, la actriz habría sido terminante con su decisión tras los nuevos casos de infidelidad que estallaron en los medios durante la última semana.

Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto, porque es así, esto es muy de adentro”, aclaró.

La pareja habría aprovechado la reciente separación por cuestiones laborales, como un tiempo para reflexionar sobre el siguiente paso en su relación: “Se van a tomar un tiempo. Griselda le tuvo que manifestar esto a Luciano, mal que le pese y con mucho dolor él lo entiende”.

Hoy por hoy están separados, no sabemos lo que va a pasar. Griselda necesita tomarse este tiempo”, cerró.

Actualmente, la actriz se encuentra en Buenos Aires, mientras que Castro está en Mar del Plata con sus hijos.

Griselda Siciliani reapareció en medio del escándalo y habló sobre su relación con Luciano Castro

Griselda Siciliani reapareció en medio del escándalo y habló sobre su relación con Luciano Castro

Por Redacción Espectáculos
Leticia Siciliani contó, por fin, el motivo de su faltazo a “Masterchef celebrity”

Leticia Siciliani cuestionó a Luciano Castro tras la filtración de audios y defendió a su hermana

Por Redacción Espectáculos
"Ella está enojadísima": la angustia de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

"Ella está enojadísima": la angustia de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
Luciano Castro habló sobre la viralización del audio y el sentimiento de vergüenza que tiene tras lo sucedido. 

Luciano Castro rompió el silencio sobre el audio que prueba su infidelidad: "Escucharme me da mucha vergüenza"

Por Redacción Espectáculos