Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación, en medio de rumores de "amantes" y memes

Tras las recientes declaraciones de “amantes” y un meme viral que llegó hasta los actores de Hollywood, Luciano Castro y Griselda Siciliani tomaron la decisión de separarse .

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja está atravesando una fuerte crisis en su relación , producto de las polémicas declaraciones de mujeres que confesaron haber sido abordadas por el actor, mientras este se encontraba viviendo un romance con Siciliani.

Según detalló el periodista Alejandro Castelo en A la tarde, la actriz habría sido terminante con su decisión tras los nuevos casos de infidelidad que estallaron en los medios durante la última semana.

“Hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión “, informó el panelista. “ Él la entendió , a pesar de que la esté pasando bastante mal, pero estamos en condiciones de decir oficialmente que Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados ”, sumó.

“ Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto , porque es así, esto es muy de adentro”, aclaró.

La pareja habría aprovechado la reciente separación por cuestiones laborales, como un tiempo para reflexionar sobre el siguiente paso en su relación: “Se van a tomar un tiempo. Griselda le tuvo que manifestar esto a Luciano, mal que le pese y con mucho dolor él lo entiende”.

“Hoy por hoy están separados, no sabemos lo que va a pasar. Griselda necesita tomarse este tiempo”, cerró.

Actualmente, la actriz se encuentra en Buenos Aires, mientras que Castro está en Mar del Plata con sus hijos.