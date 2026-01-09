Luciano Castro rompió el silencio sobre el audio que prueba su infidelidad: "Escucharme me da mucha vergüenza"

El actor habló en Intrusos cómo se siente a partir de la gran polémica y sobre su actual situación con Griselda Siciliani.

Luciano Castro habló sobre la viralización del audio y el sentimiento de vergüenza que tiene tras lo sucedido.

Luciano Castro se encuentra en Mar del Plata junto a Griselda Siciliani y en medio de la fuerte polémica por la viralización de un audio, el actor rompió el silencio en una nota para el programa Intrusos.

Durante un móvil directo desde la playa, se pudo observar al Castro muy afectado y se refirió a la situación. El actor admitió su infidelidad con la joven danesa, Sarah Borrell durante una estadía en España y se sinceró sobre el momento que atraviesa su relación con Griselda Siciliani.

Las palabras del actor Durante la entrevista, Castro fue directo al referirse sobre los audios filtrados en los que se lo escucha imitar el acento español para hablar con la joven: “Es patético, lo primero que me pasa me da vergüenza, escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético.” confesó.

Sobre las burlas que recibió luego de el intento de hacer el acento comentó: “Todas esas cosas que uno cree que es chistoso es un pelotudo, pero está bien darse cuenta, es cuando te marcan un error, cuando te comes un viaje en la vida… a mí me sigue pasando, debo tener un montón de patrones que tengo que mejorar, que creo haber mejorado, pero no es así. Pero eso es muy personal, no soy analítico, no soy Rolón”.

Incluso recordó una situación de exposición mediática del pasado y expresó: "Lo vivo con vergüenza, imaginate que te escuchas hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja, sos un forro, sos patético". Además comentó se debe dejar de comentar aquella foto privada que se viralizó en su momento y dijo " no me bastó con aquello. Ese patetismo lo sentí, te soy sincero, no me cabe tirar la pelota afuera ni nada más de lo que te estoy diciendo".