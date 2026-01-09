9 de enero de 2026 - 20:41

Luciano Castro rompió el silencio sobre el audio que prueba su infidelidad: "Escucharme me da mucha vergüenza"

El actor habló en Intrusos cómo se siente a partir de la gran polémica y sobre su actual situación con Griselda Siciliani.

Luciano Castro habló sobre la viralización del audio y el sentimiento de vergüenza que tiene tras lo sucedido.&nbsp;

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luciano Castro se encuentra en Mar del Plata junto a Griselda Siciliani y en medio de la fuerte polémica por la viralización de un audio, el actor rompió el silencio en una nota para el programa Intrusos.

Durante un móvil directo desde la playa, se pudo observar al Castro muy afectado y se refirió a la situación. El actor admitió su infidelidad con la joven danesa, Sarah Borrell durante una estadía en España y se sinceró sobre el momento que atraviesa su relación con Griselda Siciliani.

Las palabras del actor

Durante la entrevista, Castro fue directo al referirse sobre los audios filtrados en los que se lo escucha imitar el acento español para hablar con la joven: “Es patético, lo primero que me pasa me da vergüenza, escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético.” confesó.

Sobre las burlas que recibió luego de el intento de hacer el acento comentó: “Todas esas cosas que uno cree que es chistoso es un pelotudo, pero está bien darse cuenta, es cuando te marcan un error, cuando te comes un viaje en la vida… a mí me sigue pasando, debo tener un montón de patrones que tengo que mejorar, que creo haber mejorado, pero no es así. Pero eso es muy personal, no soy analítico, no soy Rolón”.

@losandesdiario

| Luciano Castro habló tras el escándalo de infidelidad Luciano Castro se refirió públicamente a su infidelidad con Sarah Borrell durante una estadía en España. Lo hizo desde Mar del Plata, donde se encuentra junto a Griselda Siciliani, en una entrevista para Intrusos (América TV). El actor calificó su accionar como “patético” y aseguró que escucharse le genera vergüenza. Reconoció que volvió a verse en el lugar de tener que dar explicaciones y habló de conductas personales que necesita mejorar. Castro asumió su responsabilidad y contó cómo fue el diálogo con su pareja. Señaló que tuvo que reconocer lo ocurrido y admitió que suele destruir rápidamente cosas importantes que consigue en su vida. También habló sobre la viralización de un audio en el que imita un acento español. Ironizó sobre la situación y dijo que ese tipo de actitudes le sirven para identificar errores y patrones que aún no logra cambiar. Video gentileza: @AmericaTV

sonido original - losandesonline1

Incluso recordó una situación de exposición mediática del pasado y expresó: “Lo vivo con vergüenza, imaginate que te escuchas hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja, sos un forro, sos patético". Además comentó se debe dejar de comentar aquella foto privada que se viralizó en su momento y dijo " no me bastó con aquello. Ese patetismo lo sentí, te soy sincero, no me cabe tirar la pelota afuera ni nada más de lo que te estoy diciendo”.

El impacto en su relación con Griselda Siciliani

El actor asumió su responsabilidad de los hechos y se refirió a la difícil charla que tuvo con su pareja actual: “Cuando le tuve que contar a Griselda, es patético, hay que reconocerlo. Es como que tengo la gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo”, declaró.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg

Finalmente, Castro también se refirió al diálogo que mantiene con Siciliani: “Con Griselda hablo claramente. Ella juega otra liga y piensa en otra liga... Pero esto no resbala, esto no resbala, esto jode. Esto destruye la confianza.

Por su parte, la actriz ha hecho declaraciones públicas en el programa de Moria Casán para La mañana con Moria (El Trece), el momento en que se enteró del episodio. “Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: ‘¿Es cierto?’. Él me dice que sí, a lo que le respondo: ‘No, boludo, esto va a ser un quilombo’”, recordó la actriz.

Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, concluyó la actriz de la serie envidiosa, que conoce a Castro hace más de 20 años.

