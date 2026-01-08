Volvió al ataque: Flor Vigna cruzó a Luciano Castro en medio del escándalo que envuelve al actor

La controversia se había iniciado con la palabra de Sarah Borrell, la joven danesa radicada en España que aseguró haber mantenido un vínculo con Castro mientras él continuaba en pareja con Siciliani. Borrell presentó capturas de conversaciones privadas y audios que rápidamente se viralizaron, lo que llevó a la actriz argentina a confirmar públicamente la crisis y a reconocer la situación. En ese clima de exposición, Flor Vigna, expareja de Castro, decidió volver a pronunciarse y lo hizo desde el lugar que mejor domina: la música y las redes sociales.
El primer gesto fue un posteo cargado de sugestión que aludía directamente a los rumores de infidelidad. Lejos de limitarse a una simple frase, la cantante eligió transformar la experiencia en material artístico y lanzó su nuevo tema con un reel de Instagram que no pasó desapercibido. Allí incorporó la tonada madrileña que se había hecho viral en uno de los audios filtrados y abrió el video con la frase: “Oye guapa, que la vara nunca esté baja”, un guiño directo al escándalo que ya circulaba en todos los portales.
La reflexión de Flor Vigna
El descargo no quedó solo en el plano musical. En el mismo posteo, Vigna compartió una reflexión personal que resonó entre sus seguidores: “Capitalizando traumas viejos. Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de hadas fui la más taraHada”. Luego completó su mensaje con otra frase que reforzó su postura: “Pero de todo se aprende y se capitaliza también, obvio ja ja ja”. Más adelante sumó una regla dirigida a su comunidad: “La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad… Nos pongo una regla: elegimos vínculos que sumen sí o sí, nada de salvarle la vida a manipuladores. Aunque vuelvan rogando y llorando”.
Minutos después, la artista publicó un clip donde se la ve bailando una coreografía de su nuevo tema mientras sostiene una escoba. En el video se escucha otra línea de la canción que volvió a circular con fuerza: “Qué baja está la vara. Me siento una tarada haciendo casting para un amor”. La escena reforzó la idea de que el mensaje no era casual y que funcionaba como una lectura personal de su experiencia sentimental.