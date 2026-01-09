Se supo la extraña estrategia de More Rial para calmar su ansiedad en la cárcel: "Tiene un TOC y consume..."

La situación de More Rial dentro de la Unidad Penal de Magdalena continúa bajo la lupa mientras avanza su proceso judicial. En ese contexto, su abogado Martín Leiro aportó nuevos detalles sobre el estado emocional de la joven, el acompañamiento familiar y las estrategias que encontró para transitar el encierro con mayor estabilidad.

En diálogo con el programa La Posta del Espectáculo , que conduce Gustavo Méndez, el letrado describió un cuadro atravesado por la ansiedad y la frustración.

Según explicó, las expectativas generadas en torno a posibles beneficios judiciales tuvieron un impacto directo en el ánimo de su defendida.

“ La angustia de Morena tiene que ver con las expectativas que se fueron generando. Primero le decían ‘quedáte tranquila que te dan la domiciliaria’ y se la negaron . Después ‘quedáte tranquila que en Cámara se gana’ y tampoco ocurrió. Esa falta de resultados le generó mucha frustración ”, sostuvo.

Leiro también expresó una mirada crítica sobre el tratamiento judicial del caso. “ Siento que no se la está tratando de la misma manera que a otras personas ante la ley . Creo que se actúa más por el qué dirán que por lo que corresponde legalmente, es una opinión personal”, afirmó, sin avanzar sobre definiciones que dependen de la Justicia.

More Rial consume hielo para calmar su ansiedad

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la explicación sobre una particular forma que encontró Morena para controlar su ansiedad dentro del penal.

El abogado reveló que Jorge Rial colaboró activamente para mejorar las condiciones de su hija. “Le llevé una heladera que le compró Jorge. Ella tiene un TOC y consume hielo de manera permanente, eso le calma la ansiedad y le hace bien”, explicó. También reconoció que la adaptación no fue inmediata: “La alimentación al principio le costó, porque la cárcel no es un restaurante, pero ya logró adaptarse”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TVP (@tv_publica)

En cuanto al plano familiar, Leiro destacó una evolución positiva. Según señaló, Morena recompuso vínculos que estaban dañados y fortaleció el contacto con personas clave de su entorno. “Fortaleció mucho el vínculo con su familia. Volvió a comunicarse con Facundo, el padre de su hijo Francesco, y eso es algo que veo muy favorable tanto para su vida personal como para su futura reinserción social”, afirmó.

More Rial realiza tareas en el cárcel

Respecto a episodios que generaron preocupación semanas atrás, como una picadura de araña, el abogado buscó llevar tranquilidad y aclaró que se trató de una situación que puede ocurrir en cualquier ámbito. Además, confirmó cambios en su vida personal.

“El atraso que tuvo fue producto del estrés y la situación traumática que está atravesando, no de un embarazo. Y con su novio, tengo entendido que ya no está más”, precisó.

Por último, Leiro detalló que Morena cumple tareas dentro del penal, lo que le permite mantenerse activa. “Actualmente se encarga de llevar los legajos de los detenidos, donde se controla la información de todos los internos”, concluyó, al describir un presente marcado por la espera, la adaptación y el intento de encontrar equilibrio en un contexto adverso.