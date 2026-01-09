9 de enero de 2026 - 22:35

Tensión en la familia Beckham: Brooklyn pidió a sus padres que se comuniquen con él a través de sus abogados

El hijo de David y Victoria exigió que toda comunicación sea a través de abogados y prohibió ser mencionado en redes sociales, tras un quiebre que parece no tener retorno.

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

La imagen de unidad y perfección que históricamente ha proyectado la familia Beckham ha sufrido un quiebre inédito. Según revelaron fuentes cercanas y documentos legales, la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria, alcanzó un punto de no retorno a finales del verano pasado.

El joven de 26 años ha tomado la drástica decisión de restringir cualquier contacto personal, exigiendo que toda comunicación futura se realice exclusivamente mediante sus respectivos bufetes de abogados.

Esta medida, que no constituye un litigio formal sino una solicitud legal para proteger su privacidad, establece que los intercambios deben canalizarse a través de la firma Schillings (por parte de Brooklyn) y Harbottle & Lewis (por parte de los Beckham).

Además de la barrera jurídica, el distanciamiento se ha trasladado al plano digital: Brooklyn ha bloqueado a sus padres y hermanos menores en redes sociales y ha prohibido explícitamente que lo mencionen o etiqueten en cualquier publicación.

El detonante de esta situación parece haber sido una serie de episodios en los que Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz Beckham, sintieron que sus límites personales fueron ignorados.

Un incidente puntual consolidó la ruptura: Victoria Beckham dio "me gusta" a un video de una receta de su hijo, un gesto que fue percibido por el entorno del joven como una violación a su solicitud previa de distancia mediática.

Años de tensiones acumuladas

El conflicto no es nuevo; se ha venido gestando desde antes de la boda de la pareja en 2022, alimentado por controversias como el diseño del vestido de novia y una creciente incomodidad con la exposición pública. La brecha se profundizó con la ausencia de Brooklyn en eventos clave, incluyendo el cumpleaños de David y su reciente investidura de caballero.

Actualmente, el panorama familiar es complejo debido a que Nicola Peltz también ha bloqueado a sus suegros, mientras que entre los hermanos se han registrado bloqueos temporales.

Por otro lado y a diferencia de los padres, los abuelos de Brooklyn han logrado mantenerse al margen del conflicto y conservan el contacto directo con su nieto.

Mientras Brooklyn y Nicola reclaman disculpas pendientes y priorizan su privacidad, David y Victoria se declaran "devastados" y mantienen la esperanza de una reconciliación, asegurando que "la puerta siempre ha estado abierta".

Para muchos analistas, este caso expone la extrema dificultad de gestionar conflictos familiares bajo el constante escrutinio de la prensa internacional. Por ahora, el silencio domina a los protagonistas y no hay señales de un acercamiento que no involucre asesores legales.

