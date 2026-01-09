Crisis en la relación: aseguran que la nueva pareja de Zaira Nara le habría sido infiel en un viaje a Europa

El reconocido magnate y polista habría estado con tora mujer durante un viaje a Europa.

Robert Strom, actual pareja de Zaira Nara, abandonó la Argentina y viajó a Europa para participar de un torneo internacional de polo. Aseguran que durante su estadía en Italia habría sido visto acompañado por otra mujer. La información fue expuesta por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show.

Zaira Nara y Robert Strom, el heredero multimillonario frances, jugador de polo La crisis que vive Zaira Nara La periodista detalló que Strom viajó primero a Francia y luego se trasladó a Italia para competir en el Italia Polo Challenge 2026, un certamen de cuatro días que se desarrolla en Courmayeur. La novedad ya había sido anticipada por Gustavo Méndez en el ciclo La Posta, pero la versión sumó ahora un elemento que excede el plano deportivo.

Zaira Nara y Robert Strom, el heredero multimillonario frances “Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”, señaló Iglesias al presentar el dato que motivó la repercusión. Según explicó, la información le llegó a través de una pareja conocida que se encuentra hospedada en el mismo establecimiento. “Tengo una pareja conocida que está parando en el hotel, me dijeron que lo vieron con una chica rubia”, afirmó la panelista, aludiendo a un presunto encuentro del empresario con una mujer distinta a su pareja.