Escándalo en Uruguay: un senador fue captado mirando fotos de Zaira Nara en plena sesión

Se trata del político Sebastián Da Silva, conocido por su perfil alto y declaraciones frontales. El hecho generó controversia en redes sociales, donde los usuarios se dividieron por ideología.

Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional en Uruguay.

Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional en Uruguay.

Una imagen tomada en plena sesión del Senado de Uruguay desató una fuerte polémica tanto política como mediática: el senador Sebastián Da Silva fue captado mientras navegaba por Instagram y miraba fotos de la modelo argentina Zaira Nara durante un debate parlamentario.

El legislador, referente del Partido Nacional, quedó en el centro de las críticas luego de que las fotos se viralizaran en redes sociales y pusiera en discusión el comportamiento del funcionario dentro del recinto. El episodio generó cuestionamientos inmediatos sobre su desempeño durante la sesión.

Lejos de ofrecer disculpas, Da Silva respondió a las críticas desde su cuenta de X, donde apuntó directamente contra la oposición. El senador, productor agropecuario y licenciado en Relaciones Internacionales, sostuvo que los cuestionamientos forman parte de una campaña en su contra.

Qué dijo el senador uruguayo

Da Silva minimizó el hecho y confrontó a los que señalaron su conducta en el recinto, especialmente a la oposición. "Me cancelan por ver cómo Zaira fue a una fiesta. La izquierda en modo desespero", disparó el senador desde su cuenta oficial @camboue.

Sin embargo, el posteo del legislador alcanzó rápidamente miles de visualizaciones y generó opiniones divididas. Algunos usuarios lo tildaron de "pajero caro", pero los demás consideraron que utilizar una foto de un momento puntual de distracción era una crítica desmedida.

En tanto, el episodio generó un cruce de ida y vuelta entre los seguidores de derecha e izquierda, dejando de lado el hecho central. Incluso, comenzaron a discutir la situación actual del país y varios aseguraron que es "el único senador que se gana el sueldo".

Este no es el primer cruce mediático del "Negro" Da Silva, un político conocido por su perfil alto y sus declaraciones frontales en defensa del sector agropecuario.

