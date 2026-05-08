Un canal de YouTube ayudó a resolver un crimen de hace 40 años

Un crimen perpetuado en 1984 dio un giro inesperado cuando un grupo de youtubers comenzaron una investigación exhaustiva y hallaron al culpable. El caso sorprendió, tanto a usuarios en redes como a las autoridades, por las circunstancias en que se esclareció.

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El canal de YouTube de Estados Unidos, "Explore With Us" es uno de los más conocidos dentro del género true crime, y publica contenido relacionado a casos criminales sin resolver, desapariciones e interrogatorios policiales para luego ser analizarlos.

El canal es administrado por la empresa EWU Media, integrada por periodistas, investigadores, guionistas, narradores y editores, Recientemente, el equipo de profesionales decidió retomar el caso de Lisa Ann Carnes, una joven de 26 años que fue asesinada en Illinois por una herida de bala y que, luego de 42 años, no se sabía nada sobre el autor del crimen.

Tras una ardua investigación, el pasado 1 de mayo, desde "Explore With Us" informaron que financiaron pruebas de ADN de uno de los sospechosos de crimen , cuyos resultados fueron presentados ante la Justicia y permitieron confirmar la identidad del homicida.

Se trata de George E. Bradfield, de 76 años, residente de Owensboro, Kentucky quien actualmente se encuentra detenido con cinco cargos por el asesinato de Lisa Ann Carnes.

"EWU Media financió las pruebas de ADN que ayudaron a resolver un caso sin resolver de 1984. Después de más de 42 años, este es un paso importante hacia la justicia para Lisa y su familia. La empresa financió las pruebas que ayudaron a las autoridades en la investigación que condujo al arresto", confirmaron desde EWU

Por otro lado, expresaron que "nuestros pensamientos están con su familia, seres queridos y toda la comunidad mientras el caso avanza"

El crimen de Lisa Ann Carnes

El 30 de marzo de 1984, el cuerpo de Lisa Ann Carnes fue hallado en un campo al sur de la carretera comarcal 1150 N, en la zona rural del condado de Massac, Illinois, según detalló el FBI.

Los resultados de la autopsia revelaron que la muerte de Carnes se atribuyó a una hemorragia masiva provocada por una herida de bala en el pecho. También se observaron signos de traumatismo craneoencefálico. Además, se encontraron varias prendas de vestir cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Durante 42 años, la Policía emitió un pedido a la ciudadanía para obtener información sobre el homicidio.