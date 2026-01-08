8 de enero de 2026 - 12:24

Maxi López confirmó en su programa que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: "No digas más esto..."

El exfutbolista debutó como conductor de Sería Increíble en Olga y en su primer programa al aire confirmó que su ex y madre de sus tres hijos mayores se separó.

Maxi López
La novela sentimental de Wanda Nara sumó un nuevo capítulo inesperado y esta vez fue Maxi López quien confirmó públicamente la ruptura con Martín Migueles. Cuando parecía que la empresaria había encontrado cierta estabilidad tras semanas de exposición mediática, una serie de versiones sobre una supuesta infidelidad volvió a sacudir su vida privada y precipitó el final del vínculo.

El testimonio que aceleró la crisis fue el de Claudia Ciardone, expareja de Migueles, quien hizo públicos mensajes que reavivaron viejos conflictos y pusieron en jaque la relación. A

partir de ese momento, el rumor de separación comenzó a circular con fuerza, aunque nadie del entorno cercano lo había ratificado. La confirmación llegó de la mano menos pensada: el propio exmarido de Wanda.

Wanda Nara fue con Martín Migueles a ver "Rocky"
Wanda Nara fue con Martín Migueles a ver

Wanda Nara fue con Martín Migueles a ver "Rocky".

Qué dijo Maxi López sobre la separación de Wanda Nara

La revelación se produjo en vivo durante la emisión de Sería Increíble, el programa de streaming de Olga, donde Maxi López participa como uno de los conductores del verano, que este año transmiten desde Mar del Plata.

Allí, ante la consulta de Nati Jota, el exfutbolista relató cómo tomó conocimiento de la ruptura. “Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía...”, contó, aludiendo a un intercambio tenso con Wanda.

Según su relato, la situación lo llevó a intervenir de manera directa. “Le escribo: ‘Bueno, después paso y charlamos’. Era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, explicó López, dejando en claro que la separación ya era un hecho.

Consultado sin rodeos sobre el estado actual del vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles, López fue categórico. “Sí, básicamente”, respondió, aunque aclaró que evitó profundizar en los motivos. “En los porqués no me metí porque con eso ya estaba, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor”, agregó.

El exdelantero también detalló que, durante ese encuentro, intentó contenerla emocionalmente. “Ahí estaba una amiga, que la conozco y fue uno de los testigos de nuestro casamiento, así que le cambiamos un poco la onda y se le pasó”, concluyó.

