Yanina Latorre debutó en Masterchef y acorraló a Wanda Nara con picantes preguntas

La emisión del martes de MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más comentados de la temporada con el esperado cruce cara a cara entre Wanda Nara y Yanina Latorre , donde no faltaron las preguntas picantes de la conductora de SQP sobre Maxi López y Mauro Icardi .

Con la mediática en el rol de visitante dentro del reality culinario, el programa se convirtió en el escenario ideal para un enfrentamiento cargado de ironías, preguntas filosas y respuestas sin rodeos, frente a un jurado y participantes atentos a cada gesto.

La presencia de Latorre tuvo un condimento especial, ya que será quien reemplace a Maxi López en los próximos programas. La periodista asumió el desafío de ocupar ese lugar y no tardó en marcar su estilo directo, incluso frente a una figura con la que mantiene una relación tensa desde hace años.

En pantalla, ambas reconocieron que se tienen bloqueadas en redes sociales , aunque Wanda recibió a Yanina con aparente cordialidad y hasta ironizó con la posibilidad de protagonizar una pelea en plena cocina.

El clima se volvió más picante cuando la conductora recorrió las estaciones de los participantes y se acercó a Latorre con un cuchillo que tomó de Ian Lucas, en un gesto teatral que anticipó el tono del intercambio. Como gesto de tregua, le concedió algunas preguntas.

Wanda Nara le regaló dos preguntas a Yanina Latorre y ella las aprovechó

Fiel a su estilo, Yanina fue directo al hueso y consultó sobre el vínculo con su ex pareja. “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”, lanzó. Wanda lo negó de inmediato, aunque la periodista insistió en que "se percibe en el aire". Lejos de esquivar el tema, la conductora sostuvo su postura y avanzó sin titubeos.

La siguiente pregunta subió aún más la temperatura del careo. “Una más... del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?”, disparó Latorre.

Wanda respondió con firmeza y aseguró que “cree que no lo odia”, sino que siente "lástima la gente poco inteligente", y además afirmó que no lo ve feliz junto a Eugenia “China” Suárez.

En el cierre, ambas coincidieron en que mantienen una relación simbiótica. Yanina pidió ser desbloqueada en redes y reconoció que Wanda también resultó clave para el crecimiento de su carrera periodística.

Mientras tanto, Latorre comenzó su camino en la competencia con un resultado positivo y logró subir al balcón, imponiéndose a participantes que están desde el inicio del certamen.