Cruce fatal en LAM: Yanina Latorre incomodó a Mónica Farro con un duro comentario al aire

Yanina Latorre volvió a ser protagonista de un momento polémico en LAM (América TV), aunque esta vez no apuntó contra figuras externas, sino contra una de sus propias compañeras en el panel: Mónica Farro. Todo ocurrió en medio de un debate encendido liderado por Ángel de Brito, en el que las “angelitas” discutían sus posturas respecto a Fernanda Iglesias y otros periodistas de espectáculos.
El comentario de Yanina Latorre
La tensión comenzó cuando Marcela Feudale recordó que Iglesias había dicho que Dente “horneaba pan” y “se sacaba los mocos en vivo”. Farro, por su parte, expresó que a ella “la ama”. La respuesta inmediata de Latorre fue tajante y generó un clima de alta tensión en el estudio: “¿Y a vos quién te preguntó?”. De Brito intervino con ironía: “¿Quién te dio vela en este entierro, Farro? Al final tenía razón Archimó, que decía que te vendés sola”.
La respuesta de Mónica Farro
En ese momento, las cámaras enfocaron a Latorre, que hacía gestos con la mano como abanicándose. De Brito le preguntó de qué se reía, y ella respondió sin filtro: “Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava el pelo y está llegando el olor”. La ex vedette quedó expuesta y visiblemente incómoda. “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo”, replicó Farro. El conductor también le reprochó a Latorre: “¡Qué feo lo que acabás de decir!”.
La tensión en medio del panel de LAM
La uruguaya intentó defenderse: “Yo me río de muchas cosas, pero de eso no”. Sin embargo, lejos de retractarse, Latorre insistió: “¡Me lo acabás de decir!”. La escena dejó a Farro avergonzada y al resto del panel en silencio. Fiel a su estilo, Latorre no pidió disculpas ni buscó matizar sus palabras, manteniendo la polémica abierta dentro del propio programa.