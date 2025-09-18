18 de septiembre de 2025 - 22:44

Cruce fatal en LAM: Yanina Latorre incomodó a Mónica Farro con un duro comentario al aire

El tenso cruce se dio en medio de un debate entre las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito.

Yanina Latorre LAM
Por Redacción Espectáculos

El comentario de Yanina Latorre

La tensión comenzó cuando Marcela Feudale recordó que Iglesias había dicho que Dente “horneaba pan” y “se sacaba los mocos en vivo”. Farro, por su parte, expresó que a ella “la ama”. La respuesta inmediata de Latorre fue tajante y generó un clima de alta tensión en el estudio: “¿Y a vos quién te preguntó?”. De Brito intervino con ironía: “¿Quién te dio vela en este entierro, Farro? Al final tenía razón Archimó, que decía que te vendés sola”.

Yanina Latorre
yanina Latorre.jpg

La respuesta de Mónica Farro

En ese momento, las cámaras enfocaron a Latorre, que hacía gestos con la mano como abanicándose. De Brito le preguntó de qué se reía, y ella respondió sin filtro: “Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava el pelo y está llegando el olor”. La ex vedette quedó expuesta y visiblemente incómoda. “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo”, replicó Farro. El conductor también le reprochó a Latorre: “¡Qué feo lo que acabás de decir!”.

La tensión en medio del panel de LAM

La uruguaya intentó defenderse: “Yo me río de muchas cosas, pero de eso no”. Sin embargo, lejos de retractarse, Latorre insistió: “¡Me lo acabás de decir!”. La escena dejó a Farro avergonzada y al resto del panel en silencio. Fiel a su estilo, Latorre no pidió disculpas ni buscó matizar sus palabras, manteniendo la polémica abierta dentro del propio programa.

