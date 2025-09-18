Cruce fatal en LAM: Yanina Latorre incomodó a Mónica Farro con un duro comentario al aire

El tenso cruce se dio en medio de un debate entre las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito.

Yanina Latorre volvió a ser protagonista de un momento polémico en LAM (América TV), aunque esta vez no apuntó contra figuras externas, sino contra una de sus propias compañeras en el panel: Mónica Farro. Todo ocurrió en medio de un debate encendido liderado por Ángel de Brito, en el que las “angelitas” discutían sus posturas respecto a Fernanda Iglesias y otros periodistas de espectáculos.

Embed Hay gente mala y desagradable, y después está Yanina, que rompió el molde.

Y eso que a Farro no la banco ni un poco, pero Yanina no deja de superarse en maldad...#LAM pic.twitter.com/onLal3Jvk3 — . (@MirandaV14Ok) September 18, 2025 El comentario de Yanina Latorre La tensión comenzó cuando Marcela Feudale recordó que Iglesias había dicho que Dente “horneaba pan” y “se sacaba los mocos en vivo”. Farro, por su parte, expresó que a ella “la ama”. La respuesta inmediata de Latorre fue tajante y generó un clima de alta tensión en el estudio: “¿Y a vos quién te preguntó?”. De Brito intervino con ironía: “¿Quién te dio vela en este entierro, Farro? Al final tenía razón Archimó, que decía que te vendés sola”.

Yanina Latorre yanina Latorre.jpg La respuesta de Mónica Farro En ese momento, las cámaras enfocaron a Latorre, que hacía gestos con la mano como abanicándose. De Brito le preguntó de qué se reía, y ella respondió sin filtro: “Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava el pelo y está llegando el olor”. La ex vedette quedó expuesta y visiblemente incómoda. “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo”, replicó Farro. El conductor también le reprochó a Latorre: “¡Qué feo lo que acabás de decir!”.