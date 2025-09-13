Yanina Latorre visitó Mendoza: las extravagantes imágenes de su viaje por el Valle de Uco

La panelista de LAM viajó junto a su esposo, Diego Latorre. Compartió su estadía a través de su cuenta de Instagram.

Yanina Latorre, conductora de SQP y panelista de LAM en América TV, viajó a Mendoza junto a su esposo Diego Latorre y un grupo de amigos para disfrutar de unas vacaciones. El grupo incluyó a Marcelo Cassia, Lorena Azpiazu, Paul Starc, Eleonora Zocco, el vicepresidente de River Plate Matías Patanian.

Su viaje por Mendoza Yanina registró en videos el inicio del viaje en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Mendoza. Durante el trayecto se dedicó a ver la serie de Netflix Dos veranos, a la que calificó como “espectacular”. Desde la combi que los trasladó al hotel, reforzó el tono festivo del grupo y compartió selfies colectivas.

Ya instalados en el Valle de Uco, los matrimonios disfrutaron de un menú de cinco pasos acompañado de vinos locales, en un entorno natural que Yanina musicalizó con Días de vino y rosas. Las imágenes en redes sociales mostraron al grupo posando con la cordillera de fondo y a los Latorre juntos en el viñedo.

Yanina Latorre en Mendoza Yanina Latorre en Mendoza. El delicado estado de salud de su madre En paralelo a este viaje, Yanina atraviesa una situación delicada por la salud de su madre, Dora Paulina Caamaño, de 85 años, quien fue operada para extirpar un tumor maligno en el cuero cabelludo. En LAM, la conductora relató su angustia y el estrés que vive.

Yanina Latorre Yanina Latorre dio detalles sobre la enfermedad de su madre. Web “Estoy deseando que todo esto termine, porque es angustiante ver cuando se llevan a tu mamá”. Explicó que las lesiones cutáneas están asociadas a la exposición solar prolongada que tuvo su madre y que aún restan nuevas intervenciones quirúrgicas en brazos y piernas, además de un procedimiento de reconstrucción en la cabeza.