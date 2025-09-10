"No me animo a contarlo": Yanina Latorre reveló quién sería el nuevo amante de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson estaría atravesando una etapa distinta tras su separación de Martín Demichelis y, según trascendió en distintos programas de espectáculos, estaría conociendo a un hombre. El tema cobró fuerza en Sálvese quien pueda (América), donde Yanina Latorre aportó información inédita y lanzó fuertes declaraciones sobre la modelo.

La conductora recordó la frase que Anderson había dicho al momento de confirmar su ruptura —“mi vida no es un show y mi familia no es un circo”— y, en alusión a sus nuevas versiones, expresó: “Si no quiere circo que se fije con quién sale”. Aclaró también que en su momento había creído en la versión de Pepe Ochoa sobre un romance incipiente, aunque deslizó que en realidad había “algo más groso” detrás.

Martín Demichelis Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. Las palabras de Yanina Latorre “Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año”, afirmó Latorre, y sumó detalles sobre la supuesta relación: “Lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban… Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”. Además, fue contundente al remarcar: “Él está casado, y yo familias no arruino”.

Embed - EVANGELINA ANDERSON: ¿SEPARADA Y CHONGUEANDO? La periodista también cuestionó a la modelo por mantener silencio para resguardar a sus hijos: “No me gusta que Evangelina se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes”. Y explicó que decidió hacer pública su versión porque mientras estaba al aire recibió mensajes que la confirmaban: “Me animé a contar esto porque anoche me escribieron dos personas y me preguntaron si sabía que ‘Eva sale con…’”.