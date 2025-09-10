10 de septiembre de 2025 - 22:23

"No me animo a contarlo": Yanina Latorre reveló quién sería el nuevo amante de Evangelina Anderson

La panelista de LAM aseguró que el nuevo romance podría desencadenar el escándalo del año.

Evangelina Anderson
Por Redacción Espectáculos

La conductora recordó la frase que Anderson había dicho al momento de confirmar su ruptura —“mi vida no es un show y mi familia no es un circo”— y, en alusión a sus nuevas versiones, expresó: “Si no quiere circo que se fije con quién sale”. Aclaró también que en su momento había creído en la versión de Pepe Ochoa sobre un romance incipiente, aunque deslizó que en realidad había “algo más groso” detrás.

Martín Demichelis
Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años.

Las palabras de Yanina Latorre

Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año”, afirmó Latorre, y sumó detalles sobre la supuesta relación: “Lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban… Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”. Además, fue contundente al remarcar: “Él está casado, y yo familias no arruino”.

La periodista también cuestionó a la modelo por mantener silencio para resguardar a sus hijos: “No me gusta que Evangelina se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes”. Y explicó que decidió hacer pública su versión porque mientras estaba al aire recibió mensajes que la confirmaban: “Me animé a contar esto porque anoche me escribieron dos personas y me preguntaron si sabía que ‘Eva sale con…’”.

El gesto de la modelo con L-Gante

En paralelo, Evangelina también quedó en el centro de la atención digital por un gesto de L-Gante. El cantante, que meses atrás había sido vinculado a ella por su actividad en redes, volvió a despertar especulaciones al darle “me gusta” a las fotos que Anderson compartió desde Cancún. En esas imágenes se la ve posando en microbikini en la piscina del hotel donde se hospeda, y rápidamente los usuarios notaron la reacción del referente de la cumbia 420.

