Contra las cuerdas: Pampita dejó expuesta a Evangelina Anderson con una incómoda pregunta en Los 8 Escalones

Ambas modelos hablaron sobre sus experiencias como madres y como lidian con las parejas de sus hijos.

En la última emisión de Los 8 Escalones, Pampita y Evangelina Anderson protagonizaron un polémico intercambio sobre el vínculo entre madres, hijos y las parejas. Pampita fue quien introdujo el tema al consultarle a una participante sobre el “complejo de Edipo”, lo que dio pie a que Evangelina Anderson le preguntara sobre su experiencia como madre.

Pampita fue conductora en Los 8 Escalones El cruce entre Pampita y Evangelina Anderson El momento se dió cuando Pampita preguntó a una participante si el concepto de “complejo de Edipo” estaba vinculado a una tragedia griega, donde obtuvo una respuesta afirmativa. A partir de allí, Evangelina Anderson llevó la conversación al terreno personal, consultándole a Pampita si sus hijos habían atravesado esa etapa de “amor desmedido” hacia ella. La conductora respondió con naturalidad: “Ellos siempre me ven como una princesa, la más linda, pero supongo que en algún momento eso se corta, ¿no?”.

Pampita fue conductora en Los 8 Escalones Pampita fue conductora en Los 8 Escalones. La charla se orientó hacia la relación entre madres e hijos varones, con aportes de Coustarot y Anderson, quien subrayó que los adolescentes suelen mantener una devoción particular por sus madres. Pampita, con humor, señaló que a veces resulta difícil reunir a sus hijos para compartir un almuerzo familiar: “Hay que rogarles para ir a comer un domingo”.

La separación entre Martín Demichelis y la modelo El tono se volvió más íntimo cuando Anderson, recientemente separada de Martín Demichelis, confesó estar transitando sus primeras experiencias como suegra, dado que su hijo mayor tiene 16 años. Aunque Pampita la apuró con la pregunta "¿vos sos suegra mala?", Anderson se definió como una suegra colaboradora: "Lo ayudo con los regalitos, con todo, soy muy buena". Pampita, por su parte, anticipó su postura futura: "Yo las voy a amar a todas porque quiero que el domingo vengan a comer a casa y me traigan a los nietos".