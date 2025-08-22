Otra vez juntas: las imágenes del inesperado reencuentro entre Pampita y Nicole Neumann

La relación entre Nicole Neumann y Pampita siempre estuvo marcada por tensiones que se remontan a los inicios de sus carreras en la moda. Cada una ocupó un lugar central en las pasarelas, pero también protagonizó episodios de rivalidad que incluyeron versiones de codazos en desfiles y la denuncia de Pampita de haber sido discriminada por Neumann y Julieta Prandi .

Esa enemistad nunca se disolvió del todo, aunque con el paso de los años lograron coincidir en distintos ámbitos profesionales. Este jueves por la noche, sin embargo, protagonizaron un hecho inédito: posaron juntas en una producción de fotos por el aniversario número 103 de la revista Para Ti.

El evento reunió a destacadas figuras y obligó a Neumann y Pampita a enfrentarse en un mismo set fotográfico. Ambas llegaron acompañadas: Pampita asistió junto a Martín Pepa , en plena etapa de reconciliación, mientras que Nicole se hizo presente con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, quienes comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda.

La elección de vestuario también acaparó miradas: Pampita lució un diseño de Fabián Zitta en tono uva con una cola dorada que se fundía con el resto de la prenda, mientras que Nicole optó por un vestido blanco con soles, lunas y estrellas plateadas, coronado por un tocado en la misma gama. Pero más allá de los atuendos, lo que captó la atención fue el comportamiento entre ellas.

La producción fotográfica las obligó a posar muy cerca, aunque sin contacto innecesario. Cumplieron con profesionalismo el momento frente a las cámaras, donde alternaron sonrisas con algunos gestos de incomodidad. Una vez que se tomó la última foto, cada una retomó la distancia habitual: Nicole se retiró con un aplauso tímido, mientras Pampita se mostró más efusiva, donde aplaudió y sonrió.

Nicole Neumann

Fue en ese instante cuando Neumann extendió su brazo para despedirse y Pampita decidió acercarse para darle un beso en la mejilla. Posteriormente, Nicole compartió en sus redes otra imagen de la gala junto a Stephanie Demner y Cande Ruggeri, donde volvió a destacarse la postal central de la noche: las dos modelos posando juntas, aunque manteniendo el límite tácito de su vínculo.

El rol de Pampita y Nicole Neumann en los medios

Si bien con el tiempo la relación entre ellas bajó de intensidad, nunca llegó a transformarse en amistad. Pampita, actualmente conductora de Los 8 Escalones, ocupa un rol que Nicole dejó meses atrás para dedicarse a la maternidad tras el nacimiento de Cruz, su hijo con Manuel Urcera. Sin embargo, no descarta volver en algún momento como jurado invitada.

Semanas atrás, Nicole había abordado este tema en una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live. Allí explicó cómo es hoy la dinámica con Ardohain en los proyectos que comparten: “Charlamos en situaciones que pasan. Cada una tiene su camarín, pero si en ese momento estamos, hablamos de cosas que surgen del programa. Por ejemplo, de qué bajón es cuando acompañás a un participante y no le va bien, nos sentimos re mal. O el día que eligieron al Papa, que justo grabamos juntas y charlamos en la previa de si nos gustaba, si no, por qué el nombre…”.