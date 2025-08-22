Noel Gallagher habló sobre el público argentino y contó qué lugar de preferencia ocupa nuestro país para Oasis

Tras anunciar su reconciliación, los hermanos Liam y Noel Gallagher de Oasis se preparan para una gira mundial que ya tiene d os fechas agotadas en Argentina . Los días 15 y 16 de noviembre, la banda se reencontrará con su público en el Estadio River Plate.

En este contexto de regreso, Noel Gallagher brindó una entrevista en la que habló de su hermano y de lo que se vive en el escenario. "Liam la está rompiendo y estoy orgulloso de él", afirmó, destacando el gran nivel que ha alcanzado vocalmente en los conciertos. Además, reconoció que había olvidado lo divertido que es tocar con su hermano y que la emoción del primer show lo superó. "Mis piernas se convirtieron en gelatina en la segunda canción", confesó.

Al ser consultado por el lugar en el que más espera tocar, Noel no lo dudó: "El estadio de River, en Buenos Aires". Esta no es la primera vez que el músico elogia al público argentino. Ya había visitado el país como telonero, con Oasis y en su carrera en solitario, y siempre se ha mostrado fascinado con la energía local.

Recientemente, Noel dedicó la canción "Talk Tonight" a Argentina tras ver una bandera en uno de sus conciertos en el Reino Unido. "Todos estamos esperando los shows en Buenos Aires, es un lugar especial para nosotros ", afirmó, consolidando a la capital argentina en el top 5 de sus lugares favoritos para tocar en el mundo.

La disputa entre los hermanos Gallagher es una de las historias más emblemáticas de la música. Su relación, marcada por el choque de egos y una rivalidad que se gestó durante años, terminó por destruir a la banda en 2009. Criados en Manchester, su vínculo siempre estuvo teñido de peleas. Con Noel como el compositor principal y Liam como el carismático vocalista, la banda ascendió al estrellato.

Los enfrentamientos entre ellos se hicieron cada vez más públicos y violentos, con incidentes como el de 1994, cuando Liam golpeó a Noel con una pandereta en pleno concierto en Estados Unidos. El conflicto alcanzó su punto culminante en agosto de 2009, antes de un show en París. Los hermanos protagonizaron una pelea en el backstage que incluyó insultos, lanzamiento de objetos y la destrucción de una guitarra de Noel, lo que llevó a la disolución de la banda.

Posible telonero del show

En otra entrevista, se reflotó la posibilidad de que Richard Ashcroft, exlíder de la banda The Verve, sea el artista soporte en la etapa sudamericana de la gira. Ashcroft ha expresado su entusiasmo por tocar en el estadio de River Plate y su deseo de ponerse "la camiseta de Maradona en la cancha de River". El músico, un declarado fanático de Boca, incluso le dedicó una canción al Diez en uno de sus shows en Manchester.

Falta poco para que la banda Oasis se reencuentre con su público argentino el 15 y 16 de noviembre, dos fechas que ya están agotadas.