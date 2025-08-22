"No perdono más": Pampita habló sobre su reconciliación con Martín Pepa

Pampita volvió a apostar por su relación con el empresario Martín Pepa y, en medio de ese contexto, participó de un evento en el que dejó definiciones contundentes sobre el amor, la fidelidad y los rumores que la rodearon durante su soltería. También abordó los rumores de romance con otros actores.

La conductora de Los 8 escalones (Eltrece) afirmó: “ Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades . Estoy en una etapa en la que, si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”.

Consultada sobre la posibilidad de reconstruir una familia con Pepa, la modelo fue clara al marcar los límites. “ ¿Vas a ensamblar tu familia? ”, le preguntaron. “No lo creo. Primero que vivimos en países distintos, así que hoy nuestra realidad es esa”, respondió, descartando cualquier plan inmediato de convivencia.

Pampita también rechazó los rumores que la vincularon con Juan Manuel “Cochito” López, Nicolás Furtado y Joaquín Furriel. “Ya me inventaron con alguien en España, después con un actor, después con Joaquín Furriel. Toda la semana me van a conseguir uno nuevo para inventar. Estoy muy tranquila y feliz de estar de novia con Martín. Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”, aseguró.

Sobre el proceso de reconciliación , Pampita explicó: “ Acá había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando. Tomamos esa decisión”, dijo. Su aparición pública junto a Pepa en un evento en el que también estuvieron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich generó especulaciones, aunque la conductora relativizó la interpretación: “ No hacía falta . No era algo necesario, pero me encanta que me acompañe a mis cosas”.

En cuanto a su convivencia con García Moritán en espacios públicos, la conductora fue categórica: “No hay problema porque es algo que va a suceder muchas veces. Vamos a los mismos lugares, así que va a estar todo bien siempre”.

Su rol en Los 8 Escalones

En paralelo, Pampita se refirió a la posibilidad de compartir nuevamente un proyecto televisivo con Nicole Neumann, quien podría sumarse como jurado invitada en Los 8 escalones: “Me encanta. Está muy invitada y la estamos esperando”. Ambas coincidieron días atrás en un evento por los 103 años de la revista Para Ti, donde Pampita asistió con Pepa y Nicole llegó acompañada de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Al cierre de la entrevista, Pampita fue consultada sobre si alguna vez perdonó una infidelidad a Roberto García Moritán. Sonriente y sin dar más detalles, respondió con un gesto que marcó el final del intercambio: “¿Algo más? Un beso. Buenas noches a todos”.