Una inesperada reconciliación: Pampita y Martín Pepa volvieron a estar juntos

La vida sentimental de Pampita volvió al centro de la atención pública tras confirmarse su reconciliación con Martín Pepa , casi un mes después de la separación. La noticia tomó fuerza luego de que circularan fotos de la modelo y el polista en Estados Unidos durante el último fin de semana.

En las imágenes se los vio juntos en un partido de polo, lo que disparó especulaciones. Este martes, ya de regreso en Argentina, Pampita rompió el silencio en el programa Puro Show (El Trece) y, frente a su amiga Angie Balbiani, respondió con humor y sin esquivar el tema.

Relajada, bronceada y con gesto sonriente, relató cómo se dio el reencuentro con Pepa, los motivos de la reconciliación y la sorpresa por la filtración de las fotos. “ Veníamos hablando, nos extrañábamos , quisimos hablar en persona, había mucho que conversar y nos habíamos extrañado mucho”, explicó ante la prensa.

También desmintió una de las versiones más repetidas en torno a la ruptura, aquella que indicaba que Pepa la había dejado por videollamada : “Se dijeron muchas cosas, eso es mentira y lastiman mucho a familiares, a cercanos, a amigos . Se ensucia todo cuando se dicen tantas mentiras, pero nosotros sabemos la verdad”. Consultada sobre si el amor la sorprendió otra vez, respondió entre risas: “ Sí, se podría decir que sí ”.

La conductora aclaró que, tras la separación, ambos habían intentado cortar todo contacto, pero no resultó como lo planearon. “ Tratamos de hacer esa distancia , si nos seguíamos hablando todos los días era lo mismo que estar juntos. Nos dimos cuenta de que nos extrañábamos mucho”, resumió. Este giro inesperado sorprendió incluso a sus allegados. “Se enteraron igual que ustedes, porque no le había dicho a nadie. Me decían ‘Che, mandá un mensaje en el chat, así nos enteramos por ahí ’”, contó en vivo.

Los compromisos laborales de Martín Pepa

Uno de los temas centrales de la pareja es la distancia. Mientras Pampita reside en Argentina con sus cuatro hijos, Pepa continúa en Estados Unidos por motivos laborales y familiares. No obstante, el polista arribó al país junto a ella y permanecerá unos días.

En diálogo con el ciclo conducido por Pampito y Martín Vázquez, la modelo aclaró: “No voy a dar muchos detalles porque él no es del medio y no le gusta mucho. Obviamente, estoy expuesta, pero voy a tratar de hacer una combinación donde no les falle a ustedes, porque sé que hay un montón de gente que me quiere y le interesa. Pero también no exponer todo, como hice todos estos meses”. Sobre la modalidad de la relación, adelantó: “Vamos a tratar de vernos cada tres semanas”.

Además, Pampita negó de manera contundente rumores de infidelidad o conflictos laborales que habrían desencadenado la separación. “Hubo muchas cosas que fueron dichas con maldad y son mentiras. No entiendo por qué dicen cosas tan feas. Tanto el entorno de él como el mío saben cómo somos los dos. Somos gente re buena, re tranqui, que no tenemos maldad con el otro. Se dijeron cosas horribles y trataron de ensuciar todo, pero nosotros sabemos la verdad”, afirmó.

Angie Balbiani la puso contra las cuerdas y le preguntó si habría blanqueado la reconciliación en caso de que no se filtraran las fotos. Pampita respondió con sinceridad: “No, porque esas fotos eran de una revista de Nueva York, nunca imaginé. La idea era no contarlo hasta octubre, cuando él viene y se instala en Argentina por una temporada. Íbamos a tener tiempo para ver cómo anda todo”.