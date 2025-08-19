19 de agosto de 2025 - 21:12

Melody Luz habló de sus duros comienzos con Alex Caniggia: "Casi caigo en depresión"

La bailarina también dio detalles de cómo la maternidad la ayudó a encontrar foco y propósito en su vida.

Alex Caniggia y Melody Luz tienen nombre para su bebé. / Instagram
Alex Caniggia y Melody Luz tienen nombre para su bebé. / Instagram

Foto:

Por Redacción Espectáculos

Melody Luz reveló detalles íntimos de los primeros meses de su relación con Alex Caniggia y confesó que vivió momentos muy difíciles tras salir de El Hotel de los Famosos (eltrece), el reality donde nació su historia de amor. La bailarina explicó que el malestar apareció ni bien terminó su participación, cuando se reencontró con las redes sociales.

Leé además

descerebrada y fiestera: mariana nannis disparo contra su nuera, melody luz, y revelo el terrible apodo que le pusieron

"Descerebrada y fiestera": Mariana Nannis disparó contra su nuera, Melody Luz, y reveló el terrible apodo que le pusieron

Por Redacción Espectáculos
asi se ve venezia caniggia: alex caniggia y melody luz mostraron a su hija por primera vez despues de 2 anos

Así se ve Venezia Caniggia: Alex Caniggia y Melody Luz mostraron a su hija por primera vez después de 2 años

Por Redacción Espectáculos
Alex Caniggia
Alex Caniggia y Melody Luz.

Alex Caniggia y Melody Luz.

Su reconciliación con Alex Caniggia

“Al principio, mal. Como lo nuestro estaba grabado, yo me tuve que encerrar. Llego a mi casa, abro las redes porque no tenía el celu y veo todo el hate”, relató. En ese entonces, Alex aún permanecía en el programa, del que luego resultó ganador. “Encima leía, ‘mirá que este sale y te va a dejar negrita de m...’. Entonces yo estaba mal. Así que casi caigo en una depresión, la verdad. Fue mi momento más feo”, reconoció con franqueza.

Melody explicó que lo que la ayudó a atravesar esa etapa fue el embarazo y posterior nacimiento de su hija Venezia. “A mí lo que me salvó posta fue Venezia. Porque cuando me quedo embarazada digo, ‘wow, o sea, mi cuerpo puede generar vida’. ¿Cómo voy a estar gastando tiempo en gente que me tira odio, en cosas que no valen la pena?”, expresó, lo que marcó un antes y un después en su manera de enfrentar las críticas.

Melody Luz

Su rol como madre

La bailarina también habló de su rol como madre y el ejemplo que busca transmitir. “A mí me han dicho, como que por qué trabajé en todo este tiempo, que ella nació y que es chiquita. No hay nada mejor que tener tu propia independencia económica y también de demostrarle a mi hija que estoy haciendo lo que me gusta y que lo puedo compartir con ella”, señaló.

Unas semanas antes, Melody ya se había mostrado sincera en redes sociales, donde suele responder preguntas de sus seguidores. Consultada sobre si estaba convencida de que la reconciliación con Alex fue la mejor decisión, no dudó en dar una respuesta contundente: “Sí. Definitivamente. Los dos aprendimos de nuestros errores y nos siento más fuerte que antes”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alex Caniggia y Melody Luz se separaron tras 3 años de relación.

Melody Luz rompió el silencio sobre la pelea entre Charlotte y Alex Caniggia: "Yo sigo atacada"

Por Redacción Espectáculos
Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación.

Apoyo total: varias famosas respaldaron a Gimena Accardi luego de sus declaraciones

Por Redacción Espectáculos
Duro revés para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y embargarían la Casa de los sueños.

Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario y le embargarán más de 100.000 dólares

Por Redacción Espectáculos
no se guardo nada: nicolas vazquez hablo tras la confesion de infidelidad de gimena accardi

No se guardó nada: Nicolás Vázquez habló tras la confesión de infidelidad de Gimena Accardi

Por Redacción Espectáculos