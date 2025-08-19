Melody Luz habló de sus duros comienzos con Alex Caniggia: "Casi caigo en depresión"

La bailarina también dio detalles de cómo la maternidad la ayudó a encontrar foco y propósito en su vida.

Melody Luz reveló detalles íntimos de los primeros meses de su relación con Alex Caniggia y confesó que vivió momentos muy difíciles tras salir de El Hotel de los Famosos (eltrece), el reality donde nació su historia de amor. La bailarina explicó que el malestar apareció ni bien terminó su participación, cuando se reencontró con las redes sociales.

Alex Caniggia Alex Caniggia y Melody Luz. Web Su reconciliación con Alex Caniggia “Al principio, mal. Como lo nuestro estaba grabado, yo me tuve que encerrar. Llego a mi casa, abro las redes porque no tenía el celu y veo todo el hate”, relató. En ese entonces, Alex aún permanecía en el programa, del que luego resultó ganador. “Encima leía, ‘mirá que este sale y te va a dejar negrita de m...’. Entonces yo estaba mal. Así que casi caigo en una depresión, la verdad. Fue mi momento más feo”, reconoció con franqueza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patria y Familia (@patriayfamilia_) Melody explicó que lo que la ayudó a atravesar esa etapa fue el embarazo y posterior nacimiento de su hija Venezia. “A mí lo que me salvó posta fue Venezia. Porque cuando me quedo embarazada digo, ‘wow, o sea, mi cuerpo puede generar vida’. ¿Cómo voy a estar gastando tiempo en gente que me tira odio, en cosas que no valen la pena?”, expresó, lo que marcó un antes y un después en su manera de enfrentar las críticas.

Melody Luz Su rol como madre La bailarina también habló de su rol como madre y el ejemplo que busca transmitir. “A mí me han dicho, como que por qué trabajé en todo este tiempo, que ella nació y que es chiquita. No hay nada mejor que tener tu propia independencia económica y también de demostrarle a mi hija que estoy haciendo lo que me gusta y que lo puedo compartir con ella”, señaló.