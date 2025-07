"Descerebrada y fiestera": Mariana Nannis disparó contra su nuera, Melody Luz, y reveló el terrible apodo que le pusieron

Mariana Nannis habló desde Marbella con Puro Show tras enterarse de la reconciliación entre su hijo Alex Caniggia y Melody Luz. La mediática expresó su preocupación por la relación de la bailarina con su familia y también se expresó sobre el conflicto de la pareja con su hija Charlotte Caniggia.

La ex de Claudio Paul Caniggia dejó en claro que se sintió provocada por la pareja de su hijo y madre de su nieta, Venezia. Además, cargó contra Melody no solo por su vínculo con Alex, sino también por otros romances mediáticos de la influencer.

Melody Luz, Alex y Venezia Caniggia Melody Luz, Alex y Venezia Caniggia. Instagram El apodo que le puso Charlotte Caniggia a Melody Luz y que Mariana Nannis repite Para Nannis, el problema de la pareja nace en la forma en que Melody se vincula con Charlotte. “La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar y se la saca de encima. Esta pulga es conflictiva. No la veo a mi hija peleando con nadie. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida y se la agarró conmigo. Ella no contó la verdad, por qué le dije a mi hijo que se vaya de mi casa de Marbella. Entró a mi casa rara”, expresó.

“A Charlotte no le gusta pelear. No es conflictiva. Le compraba regalos, le traía de todo a la bebé. Con mis hijos siempre fui generosa y por suerte eso lo aprendieron. Charlotte me dijo que ‘La pulga’ (así le dice a Melody) tenía malos tratos con ella”, afirmó Nannis.

El ataque de Mariana Nannis contra la madre de su nieta Mariana comparó a Melody con las anteriores parejas de Alex y destacó que con ellas siempre mantuvo una relación cordial y respetuosa. "Nunca tuve problemas con las ex de Alexander. Sigo hablando con sus exnovias, pero esta piba es para quilombo", lanzó.