1 de junio de 2026 - 22:32

Toy Story 5 tendrá acento argentino: Bizarrap se suma al reparto

El reconocido productor argentino fue confirmado como una de las voces de la versión en español para la nueva película de Pixar. Del film también participará Bad Bunny.

Santa de Jardín: el personaje que interpretará Bizarrap en Toy Story 5.

Santa de Jardín: el personaje que interpretará Bizarrap en Toy Story 5.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El productor argentino Bizarrap sumará un nuevo desafío a su carrera artística al incorporarse al elenco de voces de Toy Story 5. Se trata de la próxima entrega de una de las franquicias más exitosas de Disney y Pixar.

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El músico participará en la versión en español destinada a Latinoamérica y España, donde interpretará a un nuevo personaje que formará parte de la historia protagonizada por los icónicos juguetes de la saga.

El productor argentino Bizarrap se incorpora al universo de Toy Story
El productor argentino Bizarrap se incorpora al universo de Toy Story.

El productor argentino Bizarrap se incorpora al universo de Toy Story.

Bizarrap y Bad Bunny en la pantalla

Según se informó, Bizarrap dará voz a Santa de Jardín, un juguete que lidera un grupo de muñecos olvidados en un patio trasero. El personaje es presentado como una figura protectora y con fuerte personalidad dentro de este nuevo universo que incorporará la película.

De esta manera, el productor dejará temporalmente los estudios de grabación para incursionar en el mundo del doblaje cinematográfico, una experiencia inédita en su trayectoria profesional.

Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado

La participación del argentino también generó expectativa por su coincidencia en el reparto con Bad Bunny, quien ya había sido anunciado como parte del proyecto. El artista puertorriqueño prestará su voz a Pizza con Anteojos, uno de los nuevos personajes que aparecerán en la película.

La presencia de dos de las figuras más populares de la música en español promete convertirse en uno de los principales atractivos de esta nueva producción animada.

Cuándo se estrena Toy Story 5

La nueva película de la histórica franquicia llegará a los cines el próximo 17 de junio. El film marcará el regreso de personajes que acompañaron a varias generaciones de espectadores.

Además de recuperar la esencia de la saga, la producción incorporará nuevos personajes y voces reconocidas del mundo de la música, entre ellas las de Bizarrap y Bad Bunny.

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