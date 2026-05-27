Bad Bunny interpretará a un personaje importante en "Toy Story 5": quién será

Disney y Pixar confirmaron una de las incorporaciones más inesperadas para “Toy Story 5”. El cantante Bad Bunny formará parte del elenco de voces de la nueva película de la histórica franquicia animada. Con un particular posteo en redes sociales, se reveló de quién hará.

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El artista puertorriqueño interpretará a “Pizza con lentes” , un nuevo personaje que aparecerá en la próxima aventura de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes. El anuncio se realizó mediante un divertido clip compartido por Pixar y Disney en redes sociales, donde se puede leer la frase: “Bad Bunny es Pizza con lentes”.

Aunque todavía no se revelaron demasiados detalles sobre el rol dentro de la trama , las primeras imágenes y avances dejan entrever que el personaje aportará una cuota importante de humor y energía a la película. Muchos usuarios incluso señalaron que el diseño y la personalidad parecen encajar perfectamente con el estilo relajado y carismático del cantante.

La participación de Bad Bunny también tiene un costado emocional para el propio artista. Benito Martínez, nombre real del músico, siempre mostró su fanatismo por “Toy Story”, una franquicia que marcó a toda una generación que creció durante los años 90 y principios de los 2000.

Tras conocerse la noticia, los seguidores comenzaron a viralizar antiguos videos y fotografías del cantante cuando era más joven. En uno de los clips más compartidos se lo ve mientras juega con figuras de Woody, Buzz y Rex e imitaba sus voces. También reaparecieron imágenes de su infancia disfrazado del famoso vaquero de la saga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BadBunnyBrasil/status/2059313699010093321?s=20&partner=&hide_thread=false Bad Bunny que sempre foi fã de Toy Story, agora fará parte do elenco do próximo filme da franquia.



AURA DEMAIS pic.twitter.com/DScEELnr7N — Bad Bunny Brasil (@BadBunnyBrasil) May 26, 2026

¿De qué tratará Toy Story 5?

La nueva entrega volverá a reunir a Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex y el resto de los juguetes clásicos en una historia que buscará conectar con las nuevas generaciones. En esta ocasión, los protagonistas deberán enfrentarse a un problema muy actual: la creciente dependencia de los dispositivos electrónicos.

Según adelantó Pixar, el gran antagonista será una tableta digital que amenaza con reemplazar a los juguetes tradicionales y alterar por completo la dinámica del grupo.

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La película está dirigida por Andrew Stanton, ganador de dos premios Oscar y responsable de éxitos como “Buscando a Nemo”, “WALL-E” y “Buscando a Dory”. La codirección estará a cargo de Kenna Harris, mientras que la producción quedó en manos de Lindsey Collins.

Además, Randy Newman regresará una vez más para componer la banda sonora original, continuando así una tradición que acompaña a la franquicia desde la primera película estrenada en 1995.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Disney confirmó que “Toy Story 5” llegará a los cines de todo el mundo en junio de 2026. En gran parte de Latinoamérica el estreno está previsto para el 18.