Con Woody calvo, Disney presentó el tráiler y la fecha de estreno de "Toy Story 5"

El tiempo pasa, incluso para los juguetes ; con un Woody que se está quedando “ calvo ”, Disney/Pixar presentó el tráiler completo de "Toy Story 5" . En esta oportunidad el vaquero y su amigo, el soldado intergaláctico Buzz Lightyear, se enfrentan a un enemigo nuevo: la tecnología.

La productora del ratón y de la lamparita volvieron a apostar fuerte por una de sus franquicias más icónicas. Con el estreno del primer tráiler y el nuevo póster oficial, " Toy Story 5" confirmó su llegada a los cines y adelantó una historia que conecta de lleno con la infancia actual , el desplazamiento del juego tradicional por las pantallas.

La nueva entrega plantea un conflicto contemporáneo sobre qué lugar ocupan los juguetes en una era dominada por tablets y celulares.

En esta ocasión, Bonnie desarrolla un fuerte vínculo con una tableta inteligente llamada Lilypad , un dispositivo que promete entretenimiento ilimitado en un solo lugar. Detrás de su diseño amigable, la tecnología comienza a alterar la dinámica de entretenimiento y a desplazar a los juguetes.

Uno de los momentos más comentados del avance es el reencuentro entre Woody y Buzz, luego de la decisión del vaquero de tomar su propio camino al final de la cuarta película.

Ahora, frente a una amenaza que no se puede combatir con la lógica tradicional, los juguetes deberán reorganizarse y adaptarse a una nueva realidad. Buzz vuelve a asumir un rol de liderazgo, mientras que la vaquerita Jessie gana protagonismo y se convierte en una pieza clave para enfrentar el impacto de Lilypad en la vida de Bonnie.

Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado

La trama no solo explora la competencia entre juguetes y dispositivos electrónicos, sino también el aislamiento progresivo de la niña, cada vez más absorbida por la pantalla. Es la vaquerita quien se lo cuestiona a la tablet cuando asegura que estuvieron todo el verano intentando que la pequeña socialice; sin embargo, lilypad había arruinado todo el progreso.

El avance también presentó a Atlas, Snappy, Blaze y Dr. Nutcase. Así como a quien será el compañero de Forky, el tenedor que hizo como una manualdiad escolar, ahora tendrá un amigo que es un cuchillo de plástico llamado Karen Beverly. Estas figuras que ampliarán el universo de la saga con humor y nuevos conflictos.

El desgaste de Woody y su calvicie

Además, las imágenes dejaron ver un detalle llamativo en Woody: bajo su clásico sombrero aparece una leve “calvicie”, un guiño al paso del tiempo y al desgaste acumulado tras años de uso. La saga ya había abordado el deterioro de los juguetes en "Toy Story 2", y esta nueva entrega vuelve a poner el foco en ese aspecto emocional.

Woody y su calvicie por el paso del tiempo en Toy Story 5 de Disney. Woody y su calvicie por el paso del tiempo en Toy Story 5 de Disney. gentileza

Cuándo se estrena "Toy Story 5" en los cines de Argentina

La película llegará a los cines el jueves 18 de junio de 2026 y marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes, siete años después de "Toy Story 4".