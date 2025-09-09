"Toy Story" cumple 30 años y se verá de vuelta en los cines del país: por qué marcó un antes y un después

"Toy Story", el magnífico debut de Pixar de 1995, vuelve a las salas de cine a tres décadas de su estreno.

Treinta años después de haber cambiado para siempre la historia del cine animado, "Toy Story" regresa a la pantalla grande en Argentina. Este jueves 11 de septiembre, las salas volverán a iluminarse con la frase que redefinió la infancia de millones: “¡Al infinito y más allá!”.

La primera aventura de Woody y Buzz Lightyear no solo fue un experimento técnico: fue el debut de Pixar en el largometraje, la primera película animada íntegramente en computadora y la prueba de que una historia sobre juguetes podía cautivar más que cualquier blockbuster de los noventa.

Una película que redefinió el cine para niños Lo curioso es que, en sus inicios, el proyecto estuvo a punto de naufragar: Jeffrey Katzenberg —entonces capo de Disney— dijo que “Woody era un idiota” y casi cancela todo. Un guion rehecho en dos semanas, un Steve Jobs empeñado en financiar lo imposible y un John Lasseter convencido de que los juguetes podían tener alma, salvaron el barco.

image La saga que nació de esa chispa se convirtió en un fenómeno global. En Argentina, "Toy Story 4" rompió todos los récords de taquilla con más de 6,6 millones de entradas vendidas, dejando incluso a otros tanques de Pixar en segundo plano. Y el futuro ya tiene fecha marcada: "Toy Story 5", dirigida por Andrew Stanton ("WALL-E", "Buscando a Nemo"), se estrenará el 18 de junio de 2026 en nuestro país, un día antes que en Estados Unidos.

Lo que pocos saben es que la película original no iba a durar más de una hora; que Woody iba a ser un villano; que Paul Newman y Jim Carrey estuvieron a punto de darle voz al dúo protagonista, hasta que Jobs los bajó del caballo por cuestiones de presupuesto; o que Disney quería que fuera un musical al estilo "La Sirenita". En lugar de eso, Pixar entregó una obra corta, seca, con canciones que nadie cantaba en pantalla y un tempo narrativo que funcionó perfectamente.