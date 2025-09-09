9 de septiembre de 2025 - 15:55

"Toy Story" cumple 30 años y se verá de vuelta en los cines del país: por qué marcó un antes y un después

"Toy Story", el magnífico debut de Pixar de 1995, vuelve a las salas de cine a tres décadas de su estreno.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Treinta años después de haber cambiado para siempre la historia del cine animado, "Toy Story" regresa a la pantalla grande en Argentina. Este jueves 11 de septiembre, las salas volverán a iluminarse con la frase que redefinió la infancia de millones: “¡Al infinito y más allá!”.

Leé además

Thunderbolts* del universo de Marvel arriba en Disney+

Thunderbolts*: cuándo se estrena la película de Marvel en Disney+

Por Redacción Espectáculos
La miniserie sobre un culto en Australia que llegó a Disney+

La miniserie de Disney+ sobre un peligroso culto liderado por una mujer ¿basada en una historia real?

Por Redacción Espectáculos

La primera aventura de Woody y Buzz Lightyear no solo fue un experimento técnico: fue el debut de Pixar en el largometraje, la primera película animada íntegramente en computadora y la prueba de que una historia sobre juguetes podía cautivar más que cualquier blockbuster de los noventa.

Una película que redefinió el cine para niños

Lo curioso es que, en sus inicios, el proyecto estuvo a punto de naufragar: Jeffrey Katzenberg —entonces capo de Disney— dijo que “Woody era un idiota” y casi cancela todo. Un guion rehecho en dos semanas, un Steve Jobs empeñado en financiar lo imposible y un John Lasseter convencido de que los juguetes podían tener alma, salvaron el barco.

image

La saga que nació de esa chispa se convirtió en un fenómeno global. En Argentina, "Toy Story 4" rompió todos los récords de taquilla con más de 6,6 millones de entradas vendidas, dejando incluso a otros tanques de Pixar en segundo plano. Y el futuro ya tiene fecha marcada: "Toy Story 5", dirigida por Andrew Stanton ("WALL-E", "Buscando a Nemo"), se estrenará el 18 de junio de 2026 en nuestro país, un día antes que en Estados Unidos.

Lo que pocos saben es que la película original no iba a durar más de una hora; que Woody iba a ser un villano; que Paul Newman y Jim Carrey estuvieron a punto de darle voz al dúo protagonista, hasta que Jobs los bajó del caballo por cuestiones de presupuesto; o que Disney quería que fuera un musical al estilo "La Sirenita". En lugar de eso, Pixar entregó una obra corta, seca, con canciones que nadie cantaba en pantalla y un tempo narrativo que funcionó perfectamente.

image

"Toy Story" no solo redefinió la animación, sino también nuestra forma de entender la nostalgia. Fue la puerta de entrada a un universo que mezclaba comedia, existencialismo y un toque oscuro: un niño que destroza juguetes como villano, un vaquero celoso y un astronauta que descubre que no puede volar. En otras palabras: la vida misma.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un clásico del cine con Susan Sarandon es furor en Netflix.

Un clásico del cine de más de 20 años que revivió en el top de Netflix

Por Redacción Espectáculos
La película de Lilo & Stitch finalmente llega a Disney+.

Cuándo se estrena "Lilo y Stitch" en Disney+: fecha confirmada

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: un clasico del terror llega a su final y promete ser una despedida aterradora

Estrenos de cine: un clásico del terror llega a su final y promete ser una despedida aterradora

Por Redacción Espectáculos
El documental de HBO Max, cuenta con la participación de Rircardo Darín y Gastón Pauls entre otros actores de sus películas.

HBO Max presenta un documental sobre cómo se hicieron dos películas emblemáticas del cine argentino

Por Redacción Espectáculos