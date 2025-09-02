2 de septiembre de 2025 - 10:44

Cuándo se estrena "Lilo y Stitch" en Disney+: fecha confirmada

Este remake de la versión original de 2002 llega a la plataforma de streaming tras cuatro meses de espera y gran éxito en los cines.

La película de Lilo & Stitch finalmente llega a Disney+.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Un éxito en cines llega, finalmente, a Disney+. Con fecha confirmada, los usuarios de la plataforma podrán ver la versión live-action de la película "Lilo & Stitch". Las aventuras de la niña hawaiana y su mascota alienígena podrán verse desde la comodidad de casa.

El filme, que se estrenó en mayo de este año, estará disponible en la plataforma desde el miércoles 3 de septiembre. Esta adaptación revive la magia de la original, pero con un estilo visual renovado que mezcla acción real y animación digital para dar vida a Stitch, el pequeño extraterrestre que marcó a toda una generación.

Ohana significa familia

La trama sigue de cerca la historia clásica. Lilo es una niña hawaiana que, al buscar una mascota, termina adoptando a Stitch, un ser que en realidad es un experimento alienígena diseñado para sembrar el caos.

Embed - Lilo y Stitch | Tráiler Oficial | Doblado

Aunque al principio su convivencia resulta caótica, entre ambos surge un lazo inquebrantable que los convierte en una familia poco convencional. Entre persecuciones intergalácticas, paisajes de Hawái y mucho humor, la película rescata el mensaje central de la saga: Ohana significa familia, y la familia nunca se abandona.

La versión animada de 2002, un clásico inolvidable

La película original de "Lilo & Stitch", estrenada en 2002, se convirtió en un verdadero clásico de Disney. Con un estilo de animación distinto a las producciones tradicionales de la época, mostró a Lilo como una niña huérfana, rebelde y sensible que buscaba su lugar en el mundo. Stitch, en cambio, fue creado para destruir, pero encontró en la amistad con Lilo.

Lilo & Stitch de 2002.

El film conquistó al público con escenas divertidas y -una banda sonora inolvidable con canciones de Elvis Presley. Al momento de su estreno recaudó 273,5 millones de dólares a nivel mundial, en comparación de los 80 millones que costó realizarla, y se convirtió en una de las más taquilleras de Disney.

En tanto, el live-action de 2025 reunió 1.034 millones de dólares y se convirtió, hasta el momento, en la película más exitosa a nivel comercial en 2025.

