Cuándo se estrena "Lilo y Stitch" en Disney+: fecha confirmada

Este remake de la versión original de 2002 llega a la plataforma de streaming tras cuatro meses de espera y gran éxito en los cines.

Un éxito en cines llega, finalmente, a Disney+. Con fecha confirmada, los usuarios de la plataforma podrán ver la versión live-action de la película "Lilo & Stitch". Las aventuras de la niña hawaiana y su mascota alienígena podrán verse desde la comodidad de casa.

El filme, que se estrenó en mayo de este año, estará disponible en la plataforma desde el miércoles 3 de septiembre. Esta adaptación revive la magia de la original, pero con un estilo visual renovado que mezcla acción real y animación digital para dar vida a Stitch, el pequeño extraterrestre que marcó a toda una generación.

Ohana significa familia La trama sigue de cerca la historia clásica. Lilo es una niña hawaiana que, al buscar una mascota, termina adoptando a Stitch, un ser que en realidad es un experimento alienígena diseñado para sembrar el caos.

Aunque al principio su convivencia resulta caótica, entre ambos surge un lazo inquebrantable que los convierte en una familia poco convencional. Entre persecuciones intergalácticas, paisajes de Hawái y mucho humor, la película rescata el mensaje central de la saga: Ohana significa familia, y la familia nunca se abandona.

La versión animada de 2002, un clásico inolvidable La película original de "Lilo & Stitch", estrenada en 2002, se convirtió en un verdadero clásico de Disney. Con un estilo de animación distinto a las producciones tradicionales de la época, mostró a Lilo como una niña huérfana, rebelde y sensible que buscaba su lugar en el mundo. Stitch, en cambio, fue creado para destruir, pero encontró en la amistad con Lilo.