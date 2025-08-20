Thunderbolts*: cuándo se estrena la película de Marvel en Disney+

Los nuevos Avengers, que le devolvieron la esperanza a los fanáticos del universo de Marvel, arrasaron en cines este 2025 y ahora llegarán a una plataforma de streaming. Thunderbolts* ya tiene fecha confirmada de estreno en Disney+ y no queda nada.
El equipo de antihéroes y exvillanos, definidos como los nuevos Avengers, arriban a la plataforma de streaming.
Thunderbolts* reúne a un grupo de personajes con pasado oscuro dentro del Marvel Cinematic Universe (MCU). Ante una inminente amenaza un equipo de antihéroes, que promete cambiar la dinámica habitual de Marvel, decide unir fuerzas.
La historia gira en torno a Yelena Belova, quien asume un rol central tras la caída de su hermana la Viuda Negra, Natasha Romanoff. A su lado se encuentran Bucky Barnes, El Soldado del Invierno, que intenta redimir su pasado; John Walker, el agente duramente criticado que asumió el manto de Capitán América brevemente; Red Guardian con su particular sentido del heroísmo; Taskmaster, una luchadora marcada por el control mental; y Ghost, cuya habilidad para atravesar la materia la convierte en una pieza clave del equipo.
A diferencia de los Avengers tradicionales, que se caracterizan por sus héroes íntegros y poderes extraordinarios, los Thunderbolts* representan una versión más oscura y compleja de los equipos de Marvel.
Reclutados por Valentina Allegra de Fontaine, los Thunderbolts cumplen misiones encubiertas que los Avengers no pueden afrontar, enfrentando amenazas globales y situaciones moralmente ambiguas.
El título original de la película, Thunderbolts*, incluye un asterisco (*) como parte de una estrategia de marketing para generar intriga sobre el verdadero propósito del equipo. Al final del filme, el asterisco se elimina, revelando que el equipo se denomina oficialmente "The New Avengers" .
La película Thunderbolts* estará disponible en Disney+ a partir del miércoles 27 de agosto de 2025. Los fanáticos podrán revivir la historia en casa o disfrutarla por primera vez si no la vieron en la pantalla grande.