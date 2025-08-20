Thunderbolts*: cuándo se estrena la película de Marvel en Disney+

El equipo de antihéroes y exvillanos, definidos como los nuevos Avengers, arriban a la plataforma de streaming.

Los nuevos Avengers, que le devolvieron la esperanza a los fanáticos del universo de Marvel, arrasaron en cines este 2025 y ahora llegarán a una plataforma de streaming. Thunderbolts* ya tiene fecha confirmada de estreno en Disney+ y no queda nada.

¿De qué trata Thunderbolts*? Thunderbolts* reúne a un grupo de personajes con pasado oscuro dentro del Marvel Cinematic Universe (MCU). Ante una inminente amenaza un equipo de antihéroes, que promete cambiar la dinámica habitual de Marvel, decide unir fuerzas.

Embed - Thunderbolts* | Tráiler Oficial Final | Doblado La historia gira en torno a Yelena Belova, quien asume un rol central tras la caída de su hermana la Viuda Negra, Natasha Romanoff. A su lado se encuentran Bucky Barnes, El Soldado del Invierno, que intenta redimir su pasado; John Walker, el agente duramente criticado que asumió el manto de Capitán América brevemente; Red Guardian con su particular sentido del heroísmo; Taskmaster, una luchadora marcada por el control mental; y Ghost, cuya habilidad para atravesar la materia la convierte en una pieza clave del equipo.

Los nuevos Avengers A diferencia de los Avengers tradicionales, que se caracterizan por sus héroes íntegros y poderes extraordinarios, los Thunderbolts* representan una versión más oscura y compleja de los equipos de Marvel.

Reclutados por Valentina Allegra de Fontaine, los Thunderbolts cumplen misiones encubiertas que los Avengers no pueden afrontar, enfrentando amenazas globales y situaciones moralmente ambiguas.