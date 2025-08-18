18 de agosto de 2025 - 19:25

"Alien: Earth" ¿cuándo se estrena el tercer capítulo de la nueva serie de Disney+?

En qué punto de la saga se sitúa la nueva producción que tiene, además de los xenomorfos, nuevos especímenes en escena.

Alien: Earth la nueva producción de Disney+

Alien: Earth la nueva producción de Disney+

Los Andes | Redacción Espectáculos
Alien: Earth”, la serie de la saga de películas futuristas, llegó a Disney+ con dos capítulos cargados de dudas e incertidumbres. En qué punto cronológico de la trama está situada, cuáles son los nuevos monstruos que nos presenta por fuera de los xenomorfos y cuánto falta para que se estrene el próximo episodio.

En la producción de Noah Hawley, la humanidad enfrenta la amenaza de los xenomorfos cuando una nave impacta en la tierra. La serie sigue a un grupo de científicos y fuerzas de seguridad que intentan contener la invasión mientras descubren secretos que conectan al planeta de los humanos con los eventos de las películas originales de la saga Alien.

Embed - Alien: Earth | Trailer Doblado | Disney+

Con acción intensa y referencias a los clásicos del cine de ciencia ficción, cada episodio explora el terror y la supervivencia frente a uno de los depredadores más temibles de la galaxia.

¿Dónde se sitúa "Alien: Earth"?

La serie se desarrolla en el año 2120, apenas dos años antes de los eventos de la película original de 1979 dirigida por Ridley Scott, que ocurre en 2122. Esto la convierte en una precuela dentro de la línea temporal de la saga, aunque diseñada como una entrada independiente, por lo que no es necesario haber visto los filmes anteriores para entender la historia.

alien
primer xenomorfo de Alien 1979

primer xenomorfo de Alien 1979

A través de esta ambientación, "Alien: Earth" explora la relación de la humanidad con los xenomorfos, mostrando cómo la Tierra intenta desde antes del inicio de la saga atraer y estudiar a estas criaturas con fines de investigación y militarización, expandiendo la mitología clásica de la saga.

Los nuevos monstruos de "Alien: Earth"

Pulpo cíclope

Con un solo ojo y tentáculos rápidos, este monstruo actúa de forma parasitaria: invade a sus víctimas a través del ojo y toma control de su cuerpo. Su inteligencia se evidencia en la visión multidireccional y en algunas escenas desde su perspectiva.

Criaturas-y-monstruos-Alien-Earth

Capullo flor

La criatura más grande tras el xenomorfo se mantiene enigmática. Expulsa un brote con púas al acercarse alguien, mostrando que está viva e inteligente. Su forma sugiere un interior aterrador por descubrir.

Criaturas-y-monstruos-Alien-Planeta-Tierra

Grillos alienígenas

Pequeños pero presentes, caminan sobre el cristal de su contenedor en la bodega de la Maginot. Podrían tener un rol más relevante en futuros episodios.

Alien-Planeta-Tierra-monstruos-criaturas-scaled

Gusanos de sangre

Estos gusanos atacan a las víctimas separadas del grupo, chupando su sangre y almacenándola en bolsas de su cuerpo. Su inteligencia les permite emboscar estratégicamente.

Alien-Earth-monstruos-criaturas-scaled

Fecha de estreno del episodio 3 de Alien: Earth

Aunque la serie inició con dos episodios, los siguientes capítulos se emitirán semanalmente. El episodio 3 se estrenará este martes 19 de agosto. En Argentina llegará a Disney+ a las 21.

La serie contará con un total de ocho capítulos, por lo que su final de temporada está previsto para el 23 de septiembre.

