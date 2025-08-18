Dónde y cuándo ver en streaming "Homo Argentum", la película de Guillermo Francella

A pesar de las críticas divididas, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, Homo Argentum, es furor en los cines argentinos. En su primer fin de semana, reunió a más de 417 mil espectadores, posicionándose como el mejor lanzamiento nacional de 2025.
El filme superó ampliamente a Mazel Tov, la comedia de Adrián Suar que había alcanzado 370.000 tickets en todo su recorrido. En apenas cuatro días, Homo Argentum ya logró superar esa marca, consolidando a Francella como el gran imán de público del cine argentino.
Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la película explora la idiosincrasia argentina a través de 16 microhistorias que reflejan distintas facetas sociales, culturales y emocionales del país.
Próximo desembarco en Disney+
Aunque el éxito en taquilla es innegable, la película también se prepara para su llegada al streaming. Según trascendió, estará disponible de manera exclusiva en Disney+, la plataforma que posee los derechos de distribución.
¿Cuándo se estrena en Disney+?
Si bien la fecha no fue confirmada oficialmente, se estima que la película podría sumarse al catálogo entre 40 y 60 días después de su estreno en salas. Sin embargo, ese plazo dependerá del desempeño en taquilla y de la estrategia de lanzamiento de la compañía.
En general, las películas de Disney tardan entre 70 y 100 días en llegar al streaming, por lo que los fanáticos podrían tener que esperar un poco más si el filme continúa con buen rendimiento en los cines.