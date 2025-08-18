Dónde y cuándo ver en streaming "Homo Argentum", la película de Guillermo Francella

El estreno de la película generó muchas críticas, pero rompe récords de taquilla y pronto llegará a Disney+.

Cuándo llega a las plataformas de streaming Homo Argentum, la película de Guillermo Francella.

A pesar de las críticas divididas, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, Homo Argentum, es furor en los cines argentinos. En su primer fin de semana, reunió a más de 417 mil espectadores, posicionándose como el mejor lanzamiento nacional de 2025.

El filme superó ampliamente a Mazel Tov, la comedia de Adrián Suar que había alcanzado 370.000 tickets en todo su recorrido. En apenas cuatro días, Homo Argentum ya logró superar esa marca, consolidando a Francella como el gran imán de público del cine argentino.

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la película explora la idiosincrasia argentina a través de 16 microhistorias que reflejan distintas facetas sociales, culturales y emocionales del país.

Guillermo Francella eligió entre Messi, Maradona o Pelé en Homo Argentum y sorprendió Próximo desembarco en Disney+ Aunque el éxito en taquilla es innegable, la película también se prepara para su llegada al streaming. Según trascendió, estará disponible de manera exclusiva en Disney+, la plataforma que posee los derechos de distribución.

Homo argentum ¿Cuándo se estrena en Disney+? Si bien la fecha no fue confirmada oficialmente, se estima que la película podría sumarse al catálogo entre 40 y 60 días después de su estreno en salas. Sin embargo, ese plazo dependerá del desempeño en taquilla y de la estrategia de lanzamiento de la compañía.