18 de agosto de 2025 - 14:38

Dónde y cuándo ver en streaming "Homo Argentum", la película de Guillermo Francella

El estreno de la película generó muchas críticas, pero rompe récords de taquilla y pronto llegará a Disney+.

Cuándo llega a las plataformas de streaming Homo Argentum, la película de Guillermo Francella.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Qué dicen las críticas de Homo Argentum, la película con Guillermo Francella: "Fallida"

Homo Argentum (2025) vs. Relatos salvajes (2014): quién llevó más gente a los cines

Homo Argentum vs. Relatos Salvajes: cómo le fue en taquilla a la película con Guillermo Francella

El filme superó ampliamente a Mazel Tov, la comedia de Adrián Suar que había alcanzado 370.000 tickets en todo su recorrido. En apenas cuatro días, Homo Argentum ya logró superar esa marca, consolidando a Francella como el gran imán de público del cine argentino.

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la película explora la idiosincrasia argentina a través de 16 microhistorias que reflejan distintas facetas sociales, culturales y emocionales del país.

Guillermo Francella eligió entre Messi, Maradona o Pelé en Homo Argentum y sorprendió

Próximo desembarco en Disney+

Aunque el éxito en taquilla es innegable, la película también se prepara para su llegada al streaming. Según trascendió, estará disponible de manera exclusiva en Disney+, la plataforma que posee los derechos de distribución.

Homo argentum

¿Cuándo se estrena en Disney+?

Si bien la fecha no fue confirmada oficialmente, se estima que la película podría sumarse al catálogo entre 40 y 60 días después de su estreno en salas. Sin embargo, ese plazo dependerá del desempeño en taquilla y de la estrategia de lanzamiento de la compañía.

En general, las películas de Disney tardan entre 70 y 100 días en llegar al streaming, por lo que los fanáticos podrían tener que esperar un poco más si el filme continúa con buen rendimiento en los cines.

