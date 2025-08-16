16 de agosto de 2025 - 12:57

Milei elogió el estreno de Homo Argentum y apuntó contra sus opositores: "Parásitos mentales"

La película, protagonizada por Guillermo Francella, ha sido un éxito de taquilla en los últimos días. Sin embargo, recibió críticas dispares.

El presidente Javier Milei se mostró enojado por el aumento salarial de los senadores que pasarán a cobrar una dieta de 9 millones de pesos por mes.
Redacción Política

La defensa de Ian Moche solicitará la baja de la cuenta de X de Javier Milei

En la previa al cierre de listas, Milei almorzó con su Gabinete y vieron la película Homo Argentum

Las críticas de Javier Milei hacia sus opositores

El presidente afirmó que el film “evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)” y utilizó esa interpretación como argumento en su cruzada contra lo que denomina el “ejército de zombies” del progresismo.

La crítica política de Milei fue difundida en su cuenta de X bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”. Allí, en tres párrafos, relacionó el contenido de la película con su visión sobre el clima cultural argentino. “La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, escribió el mandatario.

Javier Milei.
Más adelante sostuvo: “Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de este ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”. También los definió como “envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y, sobre todas las cosas, ignorantes (al menos en economía)”.

El presidente subrayó que, a su juicio, los críticos de la película reaccionan de forma airada porque el relato les devuelve una imagen que prefieren evitar. “Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son”, afirmó, y agregó que el malestar también se vincula al hecho de que el proyecto fue realizado sin financiamiento del Estado.

“Muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”, concluyó. El mensaje terminó con la expresión “VLLC!” y una posdata en la que pidió a sus detractores que intenten “salir de la miserable vida que viven con altura”.

Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum".
Guillermo Francella protagoniza "Homo Argentum".

La estructura de la película

La producción de Cohn y Duprat propone una estructura fragmentada: 16 historias breves que van de uno a doce minutos, donde Francella interpreta personajes de perfiles radicalmente distintos, desde un padre de familia de clase media hasta un cura villero, pasando por un multimillonario, un vendedor callejero de dólares y hasta un presidente. Entre los intérpretes secundarios figuran Dalma Maradona, Eva De Dominici y Migue Granados.

En redes sociales, la recepción fue dispar. Algunos usuarios y críticos de cine cuestionaron que la película retrata al argentino como “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”, una síntesis que generó debate en torno a si el film reproduce estereotipos o los pone en cuestión.

Redacción Política
Redacción Política
Redacción Política
