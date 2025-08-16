Milei festejó la afiliación de Petri: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo, queridísimo Luis"

Alfredo Cornejo celebró que Luis Petri encabece la lista de La Libertad Avanza: "Su trayectoria lo respalda"

Sorpresa total: Luis Petri será el candidato de la alianza entre radicales y mileistas

Es decir, Petri ocupará el primer cupo libertario como se había acordado inicialmente en la lista nacional, pero con cimbronazo mediante: abandona décadas de militancia en el partido radical y deja entre sus filas al sector que supo construir, a través de la Fundación Mendocinos por el Futuro.

De hecho, el cornejismo y los intendentes cedieron lugares en las listas provinciales de la UCR al petrismo por sus últimos resultados electorales, por presión de su líder.

El primero en reaccionar frente a esto fue el diputado nacional Julio Cobos , quién alertó: "El cupo de minoría que le reconoció el radicalismo en las listas provinciales debería quedar sin efecto, porque si no se repartió en tercios para luego terminar siendo mitades desproporcionadas".

En ese marco, después de firmar su candidatura, Petri le confirmó a Los Andes que había dado el salto a LLA y horas después llegó el anuncio de la propia Karina Milei, titular del partido a nivel nacional, con fotos incluidas.

Luis Petri / Karina Milei Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y se mostró con Karina Milei

Tal como ocurrió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quién ahora será candidata a senadora nacional por CABA, los Milei abrochan la fidelidad de sus cabezas de lista con las afiliaciones correspondientes.

La bienvenida de los Milei

Karina Milei anunció a través de sus redes sociales: “Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”.

“Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, sostuvo la funcionaria nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1956807307767017740&partner=&hide_thread=false BIENVENIDO LUIS PETRI A LA LIBERTAD AVANZA



Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas… pic.twitter.com/UueoX5dQyw — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 16, 2025

Luego, el ministro respondió por la misma: ¡Gracias @KarinaMileiOK! En diciembre de 2023 tomé la decisión de sumarme al proyecto de cambio profundo que inició el Presidente @JMilei. Con el orgullo y la responsabilidad de representar a mi provincia, Mendoza, doy un paso más: me afilio a La Libertad Avanza".

“Esta afiliación no es solo un acto formal: es una declaración de principios, una reafirmación de mi compromiso con el cambio real y con cada argentino que quiere vivir en una Nación libre y próspera. Porque no vamos a detenernos hasta cambiar la Argentina para siempre”, sostuvo el mendocino.

Luego, el propio presidente Javier Milei se hizo eco de su llegada a LLA y lo celebró con palabras de afecto: “BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO QUERIDÍSIMO LUIS...!!! VLLC!”, publicó el mandatario nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1956818774897684782&partner=&hide_thread=false BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO QUERIDÍSIMO LUIS...!!!

VLLC!



CC: @luispetri https://t.co/0RPR32ffj6 — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

Por su lado, Petri devolvió con más flores el saludo presidencial: “¡Gracias infinitas Presidente querido! ¡Gracias por tu liderazgo y convicción inspiradora! Por el apoyo, la confianza, grandeza y estímulo permanente para que lo dejemos todo por la Patria”.

“Con orgullo y honor, vamos a dar batalla para defender las ideas de la libertad desde el Congreso. ¡Esta elección define el rumbo de la Argentina para los próximos años y vamos a estar junto a millones de argentinos que eligieron la libertad!”, completó el candidato a diputado nacional.