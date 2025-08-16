16 de agosto de 2025 - 19:33

Milei festejó la afiliación de Petri: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo, queridísimo Luis"

El ministro de Defensa no solo confirmó su candidatura a diputado nacional, sino que abandonó formalmente la UCR para afiliarse a La Libertad Avanza.

Luis Petri y Javier Milei
Luis Petri y Javier Milei




Por Martín Fernández Russo

Es decir, Petri ocupará el primer cupo libertario como se había acordado inicialmente en la lista nacional, pero con cimbronazo mediante: abandona décadas de militancia en el partido radical y deja entre sus filas al sector que supo construir, a través de la Fundación Mendocinos por el Futuro.

De hecho, el cornejismo y los intendentes cedieron lugares en las listas provinciales de la UCR al petrismo por sus últimos resultados electorales, por presión de su líder.

Luis Petri / Karina Milei
Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y se mostró con Karina Milei

Luis Petri se afilió a La Libertad Avanza y se mostró con Karina Milei

Tal como ocurrió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quién ahora será candidata a senadora nacional por CABA, los Milei abrochan la fidelidad de sus cabezas de lista con las afiliaciones correspondientes.

La bienvenida de los Milei

Karina Milei anunció a través de sus redes sociales: “Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”.

“Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, sostuvo la funcionaria nacional.

Luego, el ministro respondió por la misma: ¡Gracias @KarinaMileiOK! En diciembre de 2023 tomé la decisión de sumarme al proyecto de cambio profundo que inició el Presidente @JMilei. Con el orgullo y la responsabilidad de representar a mi provincia, Mendoza, doy un paso más: me afilio a La Libertad Avanza".

“Esta afiliación no es solo un acto formal: es una declaración de principios, una reafirmación de mi compromiso con el cambio real y con cada argentino que quiere vivir en una Nación libre y próspera. Porque no vamos a detenernos hasta cambiar la Argentina para siempre”, sostuvo el mendocino.

Luego, el propio presidente Javier Milei se hizo eco de su llegada a LLA y lo celebró con palabras de afecto: “BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO QUERIDÍSIMO LUIS...!!! VLLC!”, publicó el mandatario nacional.

Por su lado, Petri devolvió con más flores el saludo presidencial: “¡Gracias infinitas Presidente querido! ¡Gracias por tu liderazgo y convicción inspiradora! Por el apoyo, la confianza, grandeza y estímulo permanente para que lo dejemos todo por la Patria”.

“Con orgullo y honor, vamos a dar batalla para defender las ideas de la libertad desde el Congreso. ¡Esta elección define el rumbo de la Argentina para los próximos años y vamos a estar junto a millones de argentinos que eligieron la libertad!”, completó el candidato a diputado nacional.

