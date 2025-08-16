16 de agosto de 2025 - 14:56

La reacción de Julio Cobos por la candidatura de Luis Petri: "El frente debería cambiar de nombre"

El diputado nacional abrió la polémica por la sorpresiva candidatura del ministro para encabezar la lista de La Libertad Avanza.

Por Martín Fernández Russo

El legislador es la principal voz disidente con el Gobierno nacional dentro del radicalismo, pero no se había expresado de forma tajante sobre el acuerdo alcanzado entre Alfredo Cornejo y Javier Milei, ni el armado de las listas hasta ahora.

Esta mañana, a través de su cuenta de X rompió el silencio y lanzó tres bombas “sobre la incertidumbre que reina en Cambia Mendoza”.

Primero apuntó contra “el error de eliminar las PASO, que es un proceso transparente, democrático y efectivo para elegir a nuestros representantes”.

Y aseguró que se hubiera evitado, de esta manera, “tanta especulación y discrecionalidad para llegar al día de cierre sin certezas ni previsibilidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1956761517556371693&partner=&hide_thread=false

Luego, se refirió puntualmente a la candidatura de Petri y dejó dos sentencias: “Si en Mendoza La Libertad Avanza lleva dos candidatos radicales a la cabeza de la lista nacional, el frente debería cambiar de nombre y de color”, aseguró.

Recordemos que el radicalismo solo consignó el nombre Cambia Mendoza para la boleta única provincial, mientras que LLA será la denominación del frente para la lista nacional.

Luego, arremetió contra una posible salida de Petri de la UCR para sumarse a las filas libertarias, dado que el primer lugar era para un nombre que aportara el partido de Javier Milei.

“Y si finalmente Luis Petri renuncia a la UCR para afiliarse a LLA, el cupo de minoría que le reconoció el radicalismo en las listas provinciales debería quedar sin efecto, porque si no se repartió en tercios para luego terminar siendo mitades desproporcionadas”, sentenció.

Mientras tanto, el ministro de Defensa llegó a Mendoza para reunirse con Cornejo y el presidente de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano, en la residencia oficial de La Puntilla.

Del encuentro participan también el presidente de la UCR Mendoza, Andrés “Peti” Lombardi, y la segunda candidata a diputada nacional, Pamela Verasay.

El sanmartiniano arribó a la provincia al mediodía y pasó primero por la Fundación Mendocinos por el Futuro, donde se reunieron todos sus dirigentes. Allí confirmó la noticia de que será candidato a diputado nacional y posteriormente se dirigió a Luján, para verse con Cornejo.

