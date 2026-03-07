Desayuno de Coviar: el PJ criticó la "tibieza" del presidente saliente y el kirchnerismo planteó un "pacto productivo"

Referentes de los dos sectores del peronismo mendocino participaron esta mañana en el Desayuno de Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina) esta mañana y compartieron diferentes visiones sobre la actualidad de la vitivinicultura en esta Vendimia 2026 .

Mario González en el Desayuno de Coviar: "La diversificación es el rumbo de la vitivinicultura"

Desayuno de Coviar: cosecha con interrogantes pero perspectivas de repunte de precios y mercados

Por un lado, los hermanos Félix apuntaron directamente contra el discurso del presidente saliente, Mario González , que hizo un balance de sus tres años de gestión . Mientras que la senadora Anabel Fernández Sagasti , líder del kirchnerismo mendocino , llamó a generar un "pacto productivo" entre los distintos sectores.

El diputado nacional y presidente del PJ mendocino, Emir Félix , sostuvo que el mensaje de González no reflejó la gravedad del momento que atraviesan los productores.

“En el Desayuno de la COVIAR , en plena Vendimia, escuchamos un discurso que habla del futuro . Mientras tanto, los viñateros de Mendoza están en emergencia y sin presente ”, expresó.

En ese sentido, consideró que hubo “demasiada indiferencia frente a una crisis dramática” y agregó que “a muchos dirigentes bodegueros que lucharon fuerte por esta industria les debe dar vergüenza la tibieza de algunas expresiones ”.

Por su parte, el intendente de San Rafael, Omar Félix, también cuestionó el contenido del discurso oficial. “ Nada más vacío que el discurso del presidente saliente de COVIAR: muchas palabras para esconder la crisis del sector. Lamentable”, afirmó el hermano del presidente del PJ.

A las críticas también se sumó la jefa del bloque del PJ en el Senado provincial, Adriana Cano, quien planteó que el debate institucional no reflejó la realidad que atraviesa la vitivinicultura. “Mucho discurso alejado de la realidad”, sostuvo la legisladora.

Cano enumeró una serie de indicadores que, según afirmó, evidencian la crisis del sector, entre ellos la caída de exportaciones y del consumo interno, el aumento de importaciones, el precio de la uva en mínimos históricos y los excedentes de vino.

También advirtió sobre el impacto del aumento de los insumos, que —según indicó— registran subas cercanas al 265%, lo que está generando graves problemas financieros en las bodegas.

“El resultado es bodegas con situaciones financieras complejas, algunas incluso evaluando presentaciones en concurso preventivo”, señaló.

Para la dirigente peronista, el diagnóstico debe partir de reconocer la situación actual de la actividad: “La crisis del sector es real. Negarla no ayuda a resolverla”.

Fernández Sagasti llama a generar un "pacto productivo"

Por su lado, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti llamó a avanzar en un “pacto productivo” para el sector vitivinícola, al advertir que la actividad atraviesa un momento complejo.

“Deseo que el año que viene podamos celebrar una vendimia en la que al productor le haya ido bien, los empresarios tengan previsibilidad y cada botella de vino mendocino haya llegado a más góndolas en el exterior, representando el trabajo y la industria de nuestra provincia”, expresó la líder de La Cámpora en Mendoza.

En esa línea, la legisladora sostuvo que la actividad enfrenta problemas estructurales y cuestionó el rol actual del Estado en la regulación del sector. “Ellos entienden que el Estado no tiene que estar y se han retirado; el Estado provincial está haciendo lo mismo, se ha salido de ese lugar de regulador de la industria vitivinícola”, afirmó.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en el Desayuno de Coviar.

Antes de ingresar al encuentro, Sagasti mantuvo una reunión con trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, quienes le transmitieron su preocupación por la crisis que atraviesa la actividad.

Según indicó, el sector enfrenta dificultades concretas en la actual vendimia, tanto para productores como para trabajadores. “Se está quedando la uva en el parral y los trabajadores rechazaron la oferta salarial por miserable”, señaló.

En ese contexto, la senadora insistió en la necesidad de avanzar en acuerdos dentro del sector vitivinícola para revertir la situación. “Estoy acá para ponerme a disposición de un pacto productivo que tienen que hacer los mendocinos. Necesitamos menos peleas y más proyectos”, sostuvo.

Críticas a Cornejo por el empleo y la partida a EEUU

Sagasti también cuestionó algunas decisiones recientes del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en medio del contexto de crisis que atraviesa el sector.

“Ayer tuvimos al gobernador festejando que había caído el empleo y ayer anuncia que no va a estar en el Acto Central de la Vendimia. Me parece un mal mensaje a la sociedad y una situación insólita”, afirmó.

Y completó: “Me hubiera gustado mucho que el gobernador esté, tendría que estar en este momento de crisis”.