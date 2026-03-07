Mario González en el Desayuno de Coviar: "La diversificación es el rumbo de la vitivinicultura"

Durante el tradicional Desayuno de Coviar , el presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina, Mario González , realizó un balance de su gestión de tres años al frente de la entidad y destacó el trabajo conjunto de los distintos actores del sector.

Fabián Ruggeri en el Desayuno de Coviar: "La vitivinicultura atraviesa un momento difícil, pero podemos salir"

Subrayó el significado del desayuno como espacio de encuentro de la industria. “Es el lugar donde la industria del vino se reúne, reflexiona y proyecta su futuro”, sostuvo.

Pero también indicó que, en lo personal, la edición de este año tiene un valor especial porque marca el cierre de su etapa como presidente de la entidad. Recordó que su gestión atravesó contextos complejos en lo económico y productivo, así como cambios en las reglas de juego del sector.

“Nos tocó atravesar contextos difíciles, desde lo económico, productivo y cambios de reglas de juego. Igualmente, sorteamos cada dificultad con mucho trabajo, convicción, esfuerzo y dedicación”, señaló.

En su mensaje, González enfatizó el carácter institucional de Coviar como ámbito de articulación. “La Coviar no es solo una institución. Es el espacio donde conviven y dialogan todos los eslabones de la cadena vitivinícola argentina”, afirmó y remarcó que el consenso es una condición esencial para avanzar dentro de la institución. “Si no hay consenso, no se avanza”, afirmó.

Asimismo, señaló que, pese a la diversidad de intereses dentro del sector, los objetivos deben ser comunes cuando se trata del desarrollo de la vitivinicultura nacional.

Sostenibilidad y desarrollo federal

El presidente saliente también repasó los principales ejes del Plan Estratégico Vitivinícola, que Coviar ejecuta. La visión, explicó, es consolidar una actividad productiva sostenible y diversa, capaz de responder a la dinámica de los consumidores y generar oportunidades en los territorios donde se desarrolla.

Entre las líneas de trabajo mencionó la promoción del vino argentino en los mercados interno y externo, la mejora de la rentabilidad y la productividad de la producción primaria, el desarrollo del turismo del vino y la incorporación de la sostenibilidad como eje transversal.

En ese sentido, destacó avances institucionales como la implementación de un sistema de gestión de compliance conforme a la norma internacional ISO 37.301, orientado a fortalecer los estándares de transparencia y gobernanza de la entidad.

También mencionó el impulso al sello “Vitivinicultura Argentina Sostenible” y la articulación con Cancillería, cámaras empresarias y bodegas para posicionar la sostenibilidad dentro de la estrategia futura del sector.

González repasó además iniciativas vinculadas al desarrollo federal de la actividad, entre ellas las quintas Jornadas Nacionales de Turismo del Vino realizadas en Córdoba, la creación de un centro de desarrollo vitícola en Jujuy y el trabajo conjunto con entidades del sector agropecuario como Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro.

A ello se suman programas de capacitación para productores, convenios con provincias y municipios y herramientas tecnológicas como la actualización de la aplicación CEPAP, diseñada para facilitar la gestión productiva en las fincas vitícolas.

El dirigente también destacó el trabajo conjunto con el INTA para revisar y actualizar el Plan Estratégico Vitivinícola, así como el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para proyectos vinculados con la caracterización de regiones, la formación, la promoción, la sostenibilidad y el turismo del vino.

Mario González Coviar 2

Promoción del Torrontés Riojano

Durante el encuentro, además, Coviar avanzó en la firma de un convenio para impulsar la promoción del Torrontés Riojano como varietal distintivo de la vitivinicultura argentina. González destacó que su fortalecimiento contribuirá a diversificar la oferta del país y a abrir nuevos segmentos de mercado para los vinos blancos.

En ese marco, señaló que esta cepa, única en el mundo, expresa la diversidad de los terroirs argentinos y se caracteriza por su perfil aromático, frescura y ligereza.

Según planteó, el Torrontés puede convertirse en una herramienta para conectar el vino argentino con nuevas tendencias de consumo, vinculadas a propuestas más frescas, descontracturadas y contemporáneas, orientadas especialmente a públicos jóvenes y a nuevas ocasiones de consumo.

Desayuno Coviar 1

Desafíos productivos y nuevas oportunidades

En la última parte de su discurso, González se refirió a los desafíos estructurales que enfrenta la vitivinicultura argentina y a las oportunidades que pueden surgir en contextos complejos. “La vitivinicultura es mucho más que una actividad económica; es cultura, identidad, arraigo territorial y desarrollo para las economías regionales del país”, afirmó.

El dirigente señaló que uno de los objetivos del sector es avanzar en herramientas financieras y productivas que permitan acercar el equilibrio entre oferta y demanda, con el fin de mejorar la rentabilidad de todos los segmentos de la cadena.

También destacó la necesidad de avanzar en eficiencia productiva, con foco en la reducción de costos, la eficiencia hídrica y energética en la producción primaria, la incorporación de tecnología en bodegas y el desarrollo de estrategias de marketing adaptadas a los nuevos hábitos de consumo.

“El consumidor nos marca el camino y nuestra misión es trabajar en alternativas que nos permitan satisfacer la demanda actual”, sostuvo. En ese marco, remarcó que “la diversificación es el rumbo. La uva como producto inicial nos permite desarrollar muchos caminos y nos brinda enormes posibilidades”.

Entre esas alternativas mencionó el trabajo en una propuesta legislativa para ampliar el uso del jugo de uva concentrado como endulzante natural en el mercado interno, con el objetivo de incrementar la demanda de la producción y promover opciones más saludables en la alimentación.

Desayuno Coviar 2

Nueva etapa institucional

Al cerrar su intervención, González destacó el impacto social y productivo de la vitivinicultura en el país. “Miles de familias viven del vino argentino y detrás de cada botella hay trabajo, inversión, conocimiento y pasión”, expresó.

Antes de concluir, dedicó un reconocimiento especial a Mendoza y San Juan y agradeció al gobernador mendocino Alfredo Cornejo por su colaboración institucional durante su gestión.

Finalmente, González expresó su respaldo al nuevo presidente de la entidad. “Hoy comienza una nueva etapa para Coviar, una etapa que queda en muy buenas manos”, afirmó al referirse a Fabián Ruggeri. “Es un hombre que conoce profundamente esta actividad, que ha trabajado siempre con compromiso por la vitivinicultura y que entiende el valor del consenso, del diálogo y de la construcción”, concluyó.