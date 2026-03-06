Martín Rappallini de la UIA: "la Argentina tiene 50 puntos de presión fiscal y debería bajar al 30% para ser competitivo"

Durante la tarde de este viernes, diario Los Andes conversó a solas con Martín Rappallini , presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) , quien visitó Mendoza en el marco de las actividades empresariales de Vendimia. La entrevista se realizó en el Hotel Park Hyatt , donde el dirigente analizó el presente de la industria, el escenario económico y las condiciones que enfrenta el sector productivo argentino.

En el diálogo, el titular de la UIA habló sobre el posible acuerdo comercial con Estados Unidos , la competitividad frente a las importaciones, la relación con el Gobierno nacional y el peso de los impuestos sobre la producción. También planteó la necesidad de avanzar en una reforma impositiva que reduzca la presión fiscal para mejorar los precios y fortalecer la industria.

Para Martín Rappallini , un acuerdo comercial con Estados Unidos podría abrir oportunidades para la industria nacional, especialmente porque se trata de un mercado con alta demanda de productos importados. Según explicó, desde la UIA vienen apoyando este tipo de iniciativas porque pueden ampliar el acceso de la producción argentina a nuevos mercados.

“ Nosotros venimos manifestándonos a favor de este acuerdo, porque vemos que Estados Unidos es un país netamente importador en todas sus cadenas de valor ”, explicó el dirigente industrial. En ese sentido, consideró que el país norteamericano representa una oportunidad para el desarrollo exportador de la industria local.

Durante su paso por Mendoza, Rappallini analizó el escenario industrial, la relación con el Gobierno y el impacto de los impuestos en la producción.

Rappallini sostuvo que el impacto no será inmediato, pero que el potencial existe si se logra avanzar en un esquema de integración comercial. “ Creemos que hay una gran oportunidad para todos los productos industriales de la Argentina y que puedan entrar a los mercados americanos ”, afirmó. Al mismo tiempo, aclaró que los resultados se verán con el tiempo: “Sin lugar a duda no va a ser de un día para el otro, va a llevar tiempo” .

Competencia desleal, contrabando y distorsiones: los problemas que afectan a la industria argentina

Uno de los puntos que más preocupa al sector industrial es la competencia desleal frente a productos importados que ingresan al país con irregularidades. En ese sentido, el presidente de la UIA explicó que la entidad viene trabajando en distintos frentes para corregir esas prácticas.

“Nosotros hablamos mucho del problema de la competencia desleal”, señaló Rappallini. Entre las principales irregularidades mencionó el contrabando, la subfacturación y el incumplimiento de reglamentos técnicos, situaciones que afectan la competencia entre productos nacionales e importados.

“Estamos trabajando mucho en todo lo que es el contrabando, la subfacturación y también el no cumplimiento de los reglamentos técnicos, porque esto está pasando mucho”, explicó, al tiempo que señaló que el sector mantiene conversaciones con el Gobierno para corregir estos problemas.

El dirigente también planteó que el comercio internacional forma parte de la dinámica normal de las economías modernas. “Todos los países del mundo compiten, importan y exportan”, indicó. Sin embargo, sostuvo que el problema en Argentina es la persistencia de distorsiones económicas que afectan la competitividad local, especialmente en impuestos y costos financieros.

En ese contexto, planteó que la industria debe trabajar junto al Estado para mejorar las condiciones productivas. “Creo que la sociedad argentina está reclamando al Estado y a nosotros tener acceso a productos de calidad internacional y de precios bajos”, afirmó.

Reforma impositiva y competitividad: el diálogo entre la UIA y el Gobierno nacional

El presidente de la Unión Industrial Argentina también se refirió a las conversaciones que mantiene la entidad con funcionarios del Gobierno para avanzar en reformas que mejoren la competitividad de la producción nacional.

Rappallini en Mendoza 2025 (2) Martín Rappallini, presidente de la UIA, visitó Mendoza en el marco de las actividades empresariales de Vendimia y habló sobre impuestos y competitividad. Ramiro Gómez

Según explicó, la industria enfrenta un desafío adicional cuando compite con empresas de otros países. “No es lo mismo una economía que compite dentro del país que una industria que compite con el mundo”, planteó Rappallini. Para ilustrarlo, dio un ejemplo concreto: “Si yo fabrico cerámica tengo que competir con el fabricante chino, hindú, turco o brasileño. Entonces la exigencia es mayor”.

En relación, explicó que la UIA viene planteando estas problemáticas en reuniones con funcionarios nacionales. “Lo venimos discutiendo y lo hablamos en el Consejo de Mayo. Estamos conversando con nuestros interlocutores, como el secretario Lavigne, el ministro Caputo y Federico Sturzenegger”, detalló.

El objetivo de esos encuentros es avanzar en medidas que permitan reducir las distorsiones acumuladas durante años. “El gran desafío es trabajar muchísimo en la competitividad interna. Tenemos muchas distorsiones acumuladas que hay que corregir”, sostuvo.

Presión fiscal del 50%: el planteo de la UIA para bajar impuestos en Nación, provincias y municipios

Uno de los reclamos más fuertes del sector industrial tiene que ver con el peso de los impuestos en la Argentina, que según el análisis de la UIA afectan directamente la competitividad y los precios de los productos. “Yo creo que la Argentina está en torno a 50 puntos de presión fiscal”, afirmó Martín Rappallini. Por eso, sostuvo que es necesario avanzar en una reducción de impuestos en todos los niveles del Estado.

“Tiene que haber una baja de impuestos en los tres niveles del Estado: tienen que bajar los impuestos municipales, provinciales y nacionales”, planteó el dirigente industrial. El objetivo, según explicó, es acercar la presión impositiva a niveles más comparables con los de otros países. “Nosotros entendemos que tiene que ir, por lo menos, a algo más cercano al 30% de presión fiscal, porque esa es la forma de lograr una baja que impacte en los precios finales”, sostuvo.

Rappallini aclaró que la competitividad no depende únicamente de los impuestos. También mencionó otros factores que inciden en los costos productivos, como las tasas de interés y el financiamiento empresarial. “Hace cinco meses la tasa para descontar cheques era del 75% y eso el empresario lo tiene que trasladar a precios”, explicó. En ese sentido, planteó que mejorar la competitividad requiere normalizar la economía, bajar las tasas de interés, aumentar la productividad, renovar tecnología y mejorar la infraestructura.

El comunicado de la UIA tras los cruces con Javier Milei y el reclamo de respeto al sector industrial

En los últimos días, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un comunicado público en el que expresó preocupación por la situación de distintos sectores productivos y pidió respeto en la relación entre el sector público y el privado. El posicionamiento de la entidad se dio en medio de tensiones con el presidente Javier Milei, luego de declaraciones en las que el mandatario cuestionó a empresarios industriales.

El documento de la central fabril también advirtió sobre las dificultades que atraviesan muchas empresas, especialmente pymes, en un contexto marcado por bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo. Desde la entidad remarcaron además el peso que tiene la industria en la economía argentina, ya que produce el 19% del PBI, aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional y genera alrededor de 1,2 millones de empleos directos, además de millones de puestos de trabajo indirectos en las cadenas productivas.

Rappallini en Mendoza 2025 (1) Durante su paso por Mendoza, Rappallini analizó el escenario industrial, la relación con el Gobierno y el impacto de los impuestos en la producción. Ramiro Gómez

En ese contexto, durante su visita a Mendoza, Martín Rappallini se refirió al planteo institucional de la entidad y remarcó la importancia de recomponer el clima de diálogo. “Argentina es un país que tiene que recobrar la confianza y para ello tenemos que trabajar mucho en el clima de negocios y en el clima de respeto entre el sector público y el privado”, afirmó el presidente de la UIA.

El dirigente explicó que el objetivo del comunicado fue fijar una postura institucional y reafirmar la voluntad de diálogo con el Gobierno nacional. “Emitimos el comunicado esta semana manifestando que el diálogo es el único camino que vamos a seguir”, señaló.

En ese sentido, también remarcó que la industria argentina se fue adaptando a distintos contextos económicos a lo largo de los años. “Como industriales entendemos que nos fuimos adaptando a las condiciones que fue generando la Argentina, en términos de tasas de interés, problemas de impuestos, problemas de las SIRAs, problemas laborales o de infraestructura”, explicó.

Rappallini incluso destacó la resiliencia del sector productivo frente a los cambios económicos. “El industrial argentino es un sobreviviente, y sobre todo las pymes, que son las que más se fueron adaptando a distintas situaciones”, afirmó. Y agregó: “La capacidad de adaptación y de resiliencia que tiene el empresario argentino es notable”.

Mendoza y su potencial productivo dentro de la industria argentina

Consultado sobre el rol de Mendoza en el escenario productivo nacional, Martín Rappallini destacó el perfil empresarial de la provincia y su capacidad para generar desarrollo económico. “Mendoza es una provincia muy pujante, con un empresariado muy moderno y con un gran potencial”, afirmó el presidente de la UIA.

Sin embargo, reconoció que uno de los sectores clave de la economía provincial enfrenta un escenario internacional complejo. “Hoy tenés el problema que tiene la vitivinicultura a nivel global, que es una caída del consumo”, explicó. A pesar de ese contexto, valoró las capacidades del entramado productivo local. “Mendoza tiene muchos recursos y, sobre todo, una capacidad empresaria de primer nivel, con un empresariado que quiere salir adelante y una ciudadanía muy preparada”, señaló.